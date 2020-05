Cesar Franz po operaciji s tribune videl novi rekord Bayerna

Bayern ohranja štiri točke naskoka pred dortmundsko Borussio.

Takšne prednosti po 27 kolih doslej Bavarci še niso zapravili.

Robert Lewandowski je zabil že 41. gol v sezoni, 27. v bundesligi.

S Hansijem še bolj učinkoviti kot s Pepom

80

golov so nogometaši Bayerna dosegli v dosedanjih 27 kolih elitne nemške lige 2019/20.

Ob Timu Wernerju (desno), strelcu treh golov za Leipzig, je vidno vlogo včeraj odigral tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl. FOTO: Reuters

Mrežo zatresel tudi Kevin Kampl

Ljubljana – Velika tekmeca v boju za naslov nemškega prvaka v nogometu sta uspešno prestala 27. kolo oziroma drugo po dvomesečnem prisilnem premoru zaradi pandemije novega koronavirusa. Münchenski Bayern je izkoristil prednost domačega terena in s 5:2 (2:0) odpravil frankfurtski Eintracht, dortmundska Borussia pa je v gosteh z 2:0 (1:0;32.,78.) strla odpor Wolfsburga.Bavarci so še zlasti v prvem polčasu igrali kot šampioni, si pred peščico posebnih gostov, med katerimi so bili izvršni direktor, član upravnega odbora, predsednikter častna klubska članain prvič po nedavni operaciji »cesar«, priigrali več lepih priložnosti, uvodno premoč pa kronali z golomainKo je poljski asna začetku drugega dela povišal na 3:0, kar je bil že njegov 41. zadetek (!) v sezoni, se je zdelo, da je tekma odločena. To so očitno mislili tudi domači nogometaši ter si privoščili nekaj minut nepazljivosti, gostje pa so to izkoristili in z goloma avstrijskega reprezentantav treh minutah (52. in 55.) znižali na 2:3.A nato so favorizirani zvezdniki Bayerna znova premaknili v višjo prestavo, v Gani rojeni Kanadčanje v 61. minuti spet poskrbel za domače veselje, za končni izid pa je z avtogolom v 74. minuti poskrbel Hinteregger. Münchenčani so se tako na najlepši način oddolžili igralcem Frankfurta za polom (1:5) v prvem medsebojnem dvoboju v sezoni (2. novembra). Po tisti tekmi so vodilni možje pri bavarskem velikanu zamenjali hrvaškega trenerjain na njegovo mesto postaviliPo določenih začetnih težavah je 55-letni Nemec le prebudil Bayernovo šampionsko slo in začel s svojimi izbranci nizati uspehe. V tem koledarskem letu še ne poznajo poraza – kot edini v bundesligi! Še več, v 27 kolih so dosegli že 80 golov, kolikor jih ni še nobeno moštvo na toliko tekmah v elitni nemški ligi. Niti prevladujoča Bayernova zasedba (2013–2016) pod taktirko španskega strategane. Če bodo nadaljevali v takšnem slogu, lahko vsaj izenačijo svoj absolutni rekord (101) iz sezone 1971/72.A Flick kljub novi prepričljivi zmagi s sobotno predstavo ni bil popolnoma zadovoljen. »Nad našo igro v prvem polčasu nimam večjih pripomb. Želeli smo prevladovati in to nam je tudi uspelo. Toda po vodstvu s 3:0 nam je popustila zbranost, zaradi česar smo prelahko prejeli dva gola. O tem se bomo morali še malo pogovoriti, drugo je bilo v redu,« je potegnil črto Bayernov trener in posebej pohvalil Müllerja, ki je bil s podajo in golom med najzaslužnejšimi za prevlado v uvodnem polčasu.Izkušeni Nemec, ki so ga nekateri že odpisali, je pod Flickovim vodstvom na 17 tekmah nemškega prvenstva zbral kar dvajset točk (7 golov, 13 podaj). »To je bila izjemno pomembna tekma za nas. Borussia je zmagala pred nami, zato smo si seveda tudi mi želeli osvojiti vse tri točke,« je bil dobro razpoložen Müller, potem ko je s soigralci ohranil štiri točke naskoka pred tekmeci iz Dortmunda. Bayern takšne prednosti – mimogrede – po toliko odigranih kolih še ni zapravil.V Münchnu upajo, da bo vsaj pri takšni zalogi ostalo tudi po jutrišnjem velikem derbiju z Borussio (18.30). »Mi marširamo, oni marširajo, zato se že lahko veselimo torkovega obračuna. Naš cilj za ta teden je jasen: želimo si doseči tri zmage. Upamo, da ne bomo prejeli gola, kar pa bo težko uresničljivo, saj ima BVB izjemen napad,« je pred gostovanjem v Dortmundu izpostavil 30-letni Nemec.Na tretjem mestu z zaostankom sedmih točk za Bayernom ostajajo nogometaši Leipziga. »Rdeči biki« so na krilih sijajnega, ki je dosegel tri gole, kar s 5:0 (3:0) v gosteh odpravili Mainz. Ob 24-letnem Nemcu sta v polno zadela še Danecin AvstrijecVidno vlogo je odigral tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, ki je podal Wernerju za njegov drugi gol in vodstvo s 4:0. Za nameček je z lepim strelom z roba kazenskega prostora tudi sam zatresel domačo mrežo, vendar pa so njegov gol razveljavili, ker je bil eden od njegovih soigralcev v prepovedanem položaju.