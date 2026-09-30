Cesar kot Roglič, v Švici najboljši sistem na svetu (VIDEO)

Tekma slovenske nogometne reprezentance s Severno Makedonijo še vedno odmeva. V Delovem nogometnem podkastu VAR sta Jernej Suhadolnik in Nejc Grilc razgrnila svoja pogleda na tekmo, od zelo konstantnega Davida Brekala, ki ni delal napak, pa do Danijela Šturma, v katerem je Slovenija dobila veliko in pomembno orožje za nadaljevanje lige narodov.

In kaj sledi? »V Švici smo vedno videli zanimive tekme, ko smo zmagali ali izgubili, je bil nogomet vedno zelo dober. Tudi tokrat verjamem, da bo tako,« pravi Suhadolnik in napoveduje težko delo Slovencem: »Švicarji imajo verjetno celo najboljši nogometni sistem na svetu, glede na število prebivalcev delajo izjemno. Po Braziliji in Argentini in štirih, petih evropskih reprezentancah sledijo že oni, so v svetovnem vrhu.«

Sandi Lovrić je bil adut s klopi. Foto Voranc Vogel

Po rezultatsko uspešnem začetku lige narodov bo sledilo veliko težje nadaljevanje. Kaj komentatorja pričakujeta, kaj je realno in kaj optimistično pred potjo v Luzern in Glasgow, ter zakaj je Boštjan Cesar kot Primož Roglič, izveste v video ali avdio obliki podkasta VAR.