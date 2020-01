Cesar je pripravljen, da sede na Mandarićev prestol

Ljubljana

Z odhodom Milana Mandarića v izvršnem odbora kluba ne bo več niti Sebastjana Cimerotića. FOTO: Leon Vidic/Delo

- Z objavo o občnem zboru se je dokončno začela menjava upravljalcev NK Olimpija Ljubljana. Če bo šlo po načrtu, bodo naslednji ponedeljek, 20. t. m., vajeti kluba prevzeli nemški vlagatelji na čelu z glavnim kandidatom za predsednikaV prevzemni kombinatoriki je še ena morda ključna podrobnost: vlagatelji morajo ta teden Mandariću plačati del kupnine, da bi lahko imeli v rokah škarje in platno. Vse drugo zaenkrat ostaja skrivnost. Vključno s tem, kdo je Kaiser, od kod prihaja, kdo so vlagatelji, najtesnejši sodelavci, ... Še največ je bilo mogoče izluščiti s seznama kandidatov za nov nadzorni in izvršni odbor, ki bo izvolil in potrdil novo vodstvo. Na njem so poleg Kaiserja šein možje iz agencij, ki zastopajo nogometaše. Med njimi sta lastnik agencije WRin samostojni agentiz Tetova.Še ena neznanka je razrešena. S Kaiserjem ali z Mandarićem v vlogi predsednika bo vajeti športnega direktorja tudi uradno prevzel nekdanji reprezentant Rudonja. Mandarić je napovedal, da bo še najmanj do marca prisoten v klubu, da bi šla nova zgodba v pravo smer.Prve kadrovske poteze je Rudonja že povlekel in bodo znane na današnjem jutranjem prvem treningu v novem letu. Zeleno-beli bodo na Kodeljevem kot zadnji od prvoligašev začeli priprave, med njimi naj bi bil tudi ukrajinski izbranec športnega direktorja na položaju štoperja (menda gre za, branilca Šahtarja, ki je bil na posoji pri Vitorii Guimaraes) ter izbranec trenerja, bivši slovenski reprezentant mlajših selekcij. Če bo prišel še 19-letni up Dinama, kot so napovedali hrvaški mediji, potem sta odhodainle vprašanje dni. Podobno velja zaA brez skrajnosti pri Olimpiji ne gre: pomenljiv je prestop. K ravenskemu Fužinarju posojeni 20-letni napadalec, ki je jeseni v 2. SNL zabil kar 14 golov, je – še preden je dobil priložnost v članskem moštvu Olimpije – odšel k Slovanu iz Bratislave. Slovaški prvak naj bi zanj odštel 300.000 evrov.