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Nogomet

V Glasgowu odprli tekmo, v napadu Šturm, Vipotnik in Matko

Slovenska nogometna reprezentanca se za konec prvega jesenskega termina v ligi narodov meri še s Škotsko v Glasgowu.
Aljoša Matko je zadržal mesto v udarni enajsterici, pričakovano se na klop seli Vanja Drkušić. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters
Galerija
Aljoša Matko je zadržal mesto v udarni enajsterici, pričakovano se na klop seli Vanja Drkušić. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters
Nejc Grilc
6. 10. 2026 | 19:45
6. 10. 2026 | 20:57
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Na slovitem Hampden Parku v Glasgowu se v neposrednem obračunu za drugo mesto v skupini B1 lige narodov merita Škotska in Slovenija. Reprezentanci imata po treh tekmah po štiri točke, zato ima nocojšnji dvoboj, ki so ga začeli ob 20.45, veliko težo v boju za čim boljše izhodišče pred novembrskima dvoboja, ko bo Slovenija gostila Švico in gostovala v Skopju.

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Pred spektaklom na Hampdenu: »To so tekme, za katere živimo«

Prvi medsebojni obračun v Stožicah se je končal brez golov, Škoti pa bodo tokrat računali na pomoč s tribun, kjer pričakujejo okrog 40.000 gledalcev. Obe reprezentanci sta pred Glasgowom pokazali boljšo podobo: Škotska je z 2:0 premagala Severno Makedonijo, Slovenija pa je bila ob porazu z 1:2 v Luzernu precej bolj konkurenčna Švici kot na prvem medsebojnem obračunu.

Selektor Boštjan Cesar se je držal preverjenega recepta iz Švice in ohranil jedro enajsterice, iz nje je izpadel Vanja Drkušić, od prve minute pa igrata tako David Brekalo kot David Zec. Na sredino igrišča se vrača Adam Gnezda Čerin, ki bo poskusil držati ravnotežje ob agresivnih Škotih. Slovenci bodo morali največ pozornosti nameniti kapetanu Andyju Robertsonu in Johnu McGinnu, ob tem pa predvsem odgovoriti na agresivnost in telesno igro gostiteljev.

Škotska: Gunn; Welsh, Hendry, Binks; Gannon-Doak, McGinn, Ferguson, Gilmour, Robertson; Christie; McBurnie.
Slovenija: Oblak; Janža, Zec, Bijol, Brekalo; Šturm, Zabukovnik, Gnezda Čerin, Karničnik; Vipotnik, Matko.

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