Ocene v Budimpešti: Cesar začel s porazom, trpel tudi Orban

Kakšne ocene smo podelili akterjem za opravljeno na prijateljski nogometni tekmi Madžarska vs. Slovenija (1:0)? Slovenci so presenetili Madžare, saj ti v prvem polčasu niso mogli zadihati s polnimi pljuči – slovenski selektor Boštjan Cesar je torej pripravil dober načrt tekme, tudi prvi trojček menjav je bil upravičen, iz igre je namreč potegnil v Budimpešti najmanj razpoložene akterje Drkušića, Stojanovića in Vipotnika. Od prve minute je poskušal ohranjati visoka motiv in zbranost fantov. Ni čudno, da sta morala Orban in Szoboszlai v 45. minuti Madžare zbrati v krogu na sredini igrišča in jim povedati, da »tako naprej ne bo šlo«.

Ne pozabimo, da so Slovenci parirali trikrat dražjim gostiteljem na polnem štadionu – prazna sta bila le sektorja, ki sta bila zaprta zaradi kazni –, in sicer brez svojih prvih adutov Šeška in Oblaka. Vrhunska vratar in napadalec sta pol ekipe, znajo povedati izkušeni trenerji. Pod črto: štart novega selektorja je bil rezultatsko neuspešen, ne pa slab. Cesar je nakazal, kaj želi dodati v igri »prejšnje Slovenije«, svoje prve račune pa bo polagal po torkovi tekmi v Podgorici. Preverite v članku.