PREMIUM   D+   |   Nogomet

Cesar obiskal Oblaka, Šeška in Bijola: Naš cilj je znan

Po žrebu skupin lige narodov smo se v Bruslju pogovarjali s selektorjem članske reprezentance Boštjanom Cesarjem.
Boštjan Cesar je rekorder po številu nastopov za slovensko nogometno reprezentanco. Njen selektor je postal 20. januarja letos. FOTO: Leon Vidic
Galerija
Boštjan Cesar je rekorder po številu nastopov za slovensko nogometno reprezentanco. Njen selektor je postal 20. januarja letos. FOTO: Leon Vidic
Jernej Suhadolnik
13. 2. 2026 | 18:30
10:13


V Bruslju je dobil svoj prvi izziv novi selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar, s katerim smo govorili po žrebu skupin nove sezone lige narodov. Slovenija bo igrala jeseni v skupini B1, njene tekmice bodo stare znanke Švica, Škotska in Severna Makedonija. Odprli smo številne teme, tudi odnos z njegovim predhodnikom in nekdanjim šefom: »Z Matjažem Kekom ohranjava stik. Ob njegovem odhodu sem mu poslal sporočilo, redno si dopisujeva. Tudi on mi je ob imenovanju zaželel srečo. Odlično sva sodelovala in pod njegovim vodstvom nisem imel nobenih težav. V nogometu in trenerskem delu je tako – danes si na položaju, jutri si lahko bivši ali pa zamenjaš funkcijo. To je stalnica.«

Kako se dopolnjujejo v strokovnem štabu? V njem bodo tudi Bojan Jokić, Aleksandar Radosavljević, Milivoje Novaković in trener vratarjev Borut Mavrič. »Vsi so bili zelo odzivni in so mi hitro zatrdili, da želijo biti del strokovnega štaba reprezentance. Dobili so svoje obveznosti in naloge. Imamo Bojana za obrambne igralce, Radosavljevića za veziste, Novakovića za napadalce. Vsak ima svoje posebnosti in mislim, da se bomo dobro dopolnjevali. Z Novakovićem sem sodeloval pri Matjažu Keku, Jokić in Radosavljević sta bila z mano v Mariboru. Tudi Mavrič je tukaj že nekaj časa, dobro sodeluje z Janom Oblakom. Najbolj pomembno je, da smo povezani, delamo dobro in se držimo načrta.« Več v članku.

Matjaž Kekliga narodovBenjamin Šeškonaši na tujemSlovenska nogometna reprezentancaJan OblakBoštjan CesarMiha ZajcJaka BijolMilivoje Novakovićeuro 2028

Novice  |  Črna kronika
Požar

V požaru blizu Budimpešte štirje mrtvi

Vzrok požara uradno še ni znan. Policija sumi, da ga je povzročila eksplozija plinske jeklenke.
13. 2. 2026 | 18:47
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Globalna varnost

Evropske počitnice od svetovne zgodovine so se končale

V Münchenu so Ameriki ponudili obnovitev čezatlantskega prijateljstva.
Boris Čibej 13. 2. 2026 | 18:45
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Ekskluzivno

Cesar obiskal Oblaka, Šeška in Bijola: Naš cilj je znan

Po žrebu skupin lige narodov smo se v Bruslju pogovarjali s selektorjem članske reprezentance Boštjanom Cesarjem.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 13. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Šport in politika

Reševanje betlehemskega nogometnega igrišča

Na nogometno igrišče begunskega centra Aida naj bi pripeljali buldožerji in ga uničili. Igrišče ostaja.
Ali Žerdin 13. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Policija

Širijo se lažne vsebine o domnevnih spolnih zlorabah

Policija poziva naj se takšna dejanja prijavijo policiji, namesto da se širi netočne in nepreverjene informacije.
13. 2. 2026 | 18:11
Preberite več
