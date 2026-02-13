Cesar obiskal Oblaka, Šeška in Bijola: Naš cilj je znan

V Bruslju je dobil svoj prvi izziv novi selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar, s katerim smo govorili po žrebu skupin nove sezone lige narodov. Slovenija bo igrala jeseni v skupini B1, njene tekmice bodo stare znanke Švica, Škotska in Severna Makedonija. Odprli smo številne teme, tudi odnos z njegovim predhodnikom in nekdanjim šefom: »Z Matjažem Kekom ohranjava stik. Ob njegovem odhodu sem mu poslal sporočilo, redno si dopisujeva. Tudi on mi je ob imenovanju zaželel srečo. Odlično sva sodelovala in pod njegovim vodstvom nisem imel nobenih težav. V nogometu in trenerskem delu je tako – danes si na položaju, jutri si lahko bivši ali pa zamenjaš funkcijo. To je stalnica.«

Kako se dopolnjujejo v strokovnem štabu? V njem bodo tudi Bojan Jokić, Aleksandar Radosavljević, Milivoje Novaković in trener vratarjev Borut Mavrič. »Vsi so bili zelo odzivni in so mi hitro zatrdili, da želijo biti del strokovnega štaba reprezentance. Dobili so svoje obveznosti in naloge. Imamo Bojana za obrambne igralce, Radosavljevića za veziste, Novakovića za napadalce. Vsak ima svoje posebnosti in mislim, da se bomo dobro dopolnjevali. Z Novakovićem sem sodeloval pri Matjažu Keku, Jokić in Radosavljević sta bila z mano v Mariboru. Tudi Mavrič je tukaj že nekaj časa, dobro sodeluje z Janom Oblakom. Najbolj pomembno je, da smo povezani, delamo dobro in se držimo načrta.« Več v članku.