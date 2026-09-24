Cesar po štirih pripravljalnih tekmah: Zdaj gre zares

Za vsakogar med navzočimi na igrišču in ob njem bo sobotno popoldne v Stožicah (od 15. ure naprej) prav posebno. Šlo bo namreč za uvodno tekmo nove sezone v nogometni ligi narodov med Slovenijo in Škotsko. Posebej si bosta to predstavo zapomnila selektorja obeh moštev, slovenski Boštjan Cesar in škotski Sebastien Pocognoli, saj bosta prvič na klopi ob začetku takšnega tekmovanja. Cesar nekaj izkušenj že ima, ko je začasno nadomestil obolelega Matjaža Keka, a uradno je postal selektor januarja letos in je odtlej vodil le tekme pripravljalnega značaja.

Zdaj je napočil čas izziva v skupini B lige s Škotsko, Švico in S. Makedonijo, prvič s kar štirimi tekmami v enajstih dneh. »To je za vse skupaj velika novost. Tekme bodo nepredvidljive, ker bosta za vsako od reprezentanc zelo pomembna tako hitra vmesna priprava kot tudi učinkovita regeneracija. Naši tekmeci pa so zelo kakovostni, čaka nas zahtevna naloga,« se zaveda naš selektor pred svojim prvim nastopom s tekmovalnim značajem v letošnjem koledarskem letu.