Cesar pred ligo narodov razkril seznam: Odločala je trenutna forma

Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe lige narodov. Na njem je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajrića in Marcela Ratnika zraven Žan Zaletel, v napadu pa je novinec Nik Prelec. Med opaznejšimi odsotnimi je Svit Sešlar, ki ga po junijski reprezentančni akciji tokrat ni na Cesarjevem seznamu.

Slovenija, 56. reprezentanca na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa), bo igranje v ligi B in skupini B1 začela 26. septembra doma proti Škotski (15.00). Tri dni pozneje bo v Stožicah gostila Severno Makedonijo (20.45), 3. oktobra bo gostovala pri Švici (20.45), 6. oktobra pa še pri Škotski (20.45).

Za konec skupinskega dela bo 13. novembra gostila Švico (20.45), 16. novembra pa gostovala v Skopju pri Severni Makedoniji (20.45).

»Na prvem mestu je trenutna forma«

»Seznam je nekoliko drugačen. Vemo, da smo marca in junija igrali prijateljske tekme, tokrat pa gre zares. Pred nami so štiri tekme, zato sem poklical nekaj več igralcev. Vsi bodo imeli možnost za dokazovanje. Pri izbiri igralcev sem gledal več faktorjev, na prvem mestu pa je trenutna forma,« je povedal Cesar, ki je imel največ dvomov oziroma težav s sestavo obrambne vrste zaradi Bajrićeve in Ratnikove poškodbe.

Slovenci so se s Škotsko, 42. reprezentanco na lestvici Fife, nazadnje pomerili v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 ter vpisali remi z 2:2 in poraz z 0:1.

Svit Sešlar je za Celje v tej sezoni na 11 nastopih dosegel pet zadetkov in igral tudi v kvalifikacijah za ligo prvakov, kljub temu pa ga tokrat ni na reprezentančnem seznamu. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

S Severno Makedonijo, ki je na svetovni lestvici 69., so se nazadnje srečali v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 ter prav tako zabeležili poraz (1:2) in remi (1:1). S Švico, 14. reprezentanco sveta, pa so nazadnje igrali v kvalifikacijah za SP 2026 ter iztržili remi brez golov in doživeli poraz z 0:3.

Zmagovalec skupine v ligo A

V ligi narodov bo zmagovalec skupine B1 napredoval v ligo A, drugouvrščeno reprezentanco čakajo dodatni boji za napredovanje, tretjeuvrščeno dodatni boji za obstanek, zadnja ekipa pa bo izpadla v ligo C.

Cesar bo reprezentante zbral v ponedeljek na Brdu pri Kranju, kjer bodo opravili tudi večino treningov.

Seznam Slovenije

vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Igor Vekić (Rijeka), Matevž Vidovšek (Olimpija);

branilci: Jaka Bijol (Leeds), Žan Karničnik (Maribor), Erik Janža (Gornik Zabrze), Vanja Drkušić (Espanyol), David Brekalo (Orlando City), David Zec (Holstein Kiel), Srđan Kuzmić (Lorient), Jošt Urbančič (Olimpija), Žan Zaletel (Viborg);

vezisti: Benjamin Verbič (Celje), Adam Gnezda Čerin (Al Wahda), Sandi Lovrić (Udinese), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Tomi Horvat (Bristol City), Tamar Svetlin (St. Etienne), Mark Zabukovnik (Celje), Tjaš Begić (Sampdoria);

napadalci: Andraž Šporar (Slovan Bratislava), Benjamin Šeško (Manchester United), Žan Vipotnik (Swansea), Danijel Šturm (Slavia Praga), Aljoša Matko (Ujpest), Nik Prelec (Jagiellonia).