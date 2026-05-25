Cesar vpoklical 16-letnega Korena in Soklerja, na seznamu ni Šeška

Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Na njem je tudi Tian Nai Koren, od novih članov je zraven tudi Ester Sokler. Tokrat na seznamu ni poškodovanega Benjamina Šeška.

Cesar, ki je v vlogi selektorja debitiral z marčevskim porazom na Madžarskem (0:1) in zmago v Črni gori (3:2), je poudaril, da sta tekmi pomembni za pripravo na jesen, ko se bo začela liga narodov.

»V zadnjem obdobju smo spremljali vse igralce, na osnovi tega sem se odločil za ta seznam. Zelo se veselim zbora, da se dobro pripravimo in odigramo dobro naslednji tekmi. To je priprava za septembrski termin in ligo narodov, zato je vsako druženje dobrodošlo,« je na novinarski konferenci dejal Cesar.

Slovenska reprezentanca, ki bo zaigrala proti Hrvaški in Cipru: Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Matevž Vidovšek (Olimpija), Žan Luk Leban (Celje); Branilci: Jaka Bijol (Leeds), Žan Karničnik (Celje), Erik Janža (Gornik Zabrze), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (Zenit), David Zec (Holstein Kiel), Marcel Ratnik (Al Ain), Jošt Urbančič (Olimpija), Srđan Kuzmić (Viborg); Vezisti: Petar Stojanović (Legia Varšava), Benjamin Verbič (Levadiakos), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Sandi Lovrić (Verona), Svit Sešlar (Celje), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Adrian Zeljković (Viktoria Plzen), Danijel Šturm (Sigma Olomouc), Tjaš Begić (Sampdoria), Tian Nai Koren (Club Brugge); Napadalci: Andraž Šporar (Slovan Bratislava), Žan Vipotnik (Swansea), Aljoša Matko (Ujpest), Ester Sokler (Radnički).

Slovenska vrsta se je s ciprsko pomerila 12-krat, pri čemer ima šest zmag, tri remije in tri poraze. S Hrvaško je doslej prav tako odigrala 12 obračunov, vpisala pa je eno zmago, štiri remije in sedem porazov.

Hrvaška, ki bo na SP igrala v skupini L z Anglijo, Gano in Panamo, je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 11., Slovenija je 58., Ciper pa 126.

Slovenija bo s Ciprom igrala 4. junija ob 18.00 v Stožicah, s Hrvaško pa 7. junija ob 20.45 v Varaždinu. Ti tekmi bo igrala v novih dresih, ki jih je Nogometna zveza Slovenije uradno predstavila danes dopoldne. Domači dres bo bel z modro silhueto Triglava, gostujoči pa moder.