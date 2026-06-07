Cesarjeva nevarna igra

Kaj je nepotizem? Dajanje dobrih služb ali družbenih položajev sorodnikom, kot pojasni SSKJ. Nisem kdo ve kakšen zadrtež in moralist, če nekdo, ki naj bi dobil priložnost zaradi prijateljstva, znanstva ali sorodstvene povezave, dejansko presega povprečnost. Nepotizem ubija, je v enem od pogovorov jasno razložil Zmago Sagadin, košarkarska trenerska avtoriteta. A takrat je govoril o splošnem stanju v družbi, v politiki in poslu, čeprav mu je bil nepotizem zelo dobro znan tudi iz košarkarskih krogov.

Slovenski nogometni selektor Boštjan Cesar je za junijski paket prijateljskih tekem članske reprezentance poklical tudi Tina Naia Korena. Če ne veste, gre za 16-letnega sina nekdanjega kapetana slovenske reprezentance Roberta Korena, s katerim sta bila vrsto let reprezentančna soigralca. Letos je za Brugge igral v finalu lige prvakov proti Realu Madridu.