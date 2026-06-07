Modrić zabil vodlni gol, Šporar izenačil

Pred počitnicami je za slovensko nogometno reprezentanco še prav poseben izziv: gostovanje v sosednjem Varaždinu pri ekipi, ki je na prejšnjem mundialu osvojila bronasto kolajno in je zdaj pred novo pustolovščino, lovom na nov odmeven dosežek med svetovno elito v Severni Ameriki.

Čez Atlantik bo Hrvaška odpotovala v torek, naslednji teden bo igrala za uvod v Dallasu z Anglijo. Za našo izbrano vrsto pod vodstvom selektorja Boštjana Cesarja pa je to še eno pomembno preverjanje moči med odštevanjem do tekmovalne jeseni in pomembnih preizkušenj v ligi narodov.

Hrvaška: Slovenija 1:1* (0:0) Štadion Varteks Varaždin, gledalcev 7000, sodnik Bence Csonka (Mad). Strelca: 1:0 – Modrić (51), 1:1 – Šporar (83). Hrvaška: Livaković; Gvardiol, Pongračić, Erlić (od 82. Šutalo), Stanišić; Kovačić (od 46. P. Sučić), Modrić (od 58. Mario Pašalić); Kramarić (od 46. Baturina); Perišić (od 64. Vlašić), Marco Pašalič (od 64. L. Sučić), Budimir (od 46. Matanović).. Slovenija: Oblak; Janža, Drkušić (od 89. Zec), Bijol (od 64. Brekalo), Ratnik; Lovrić, Gnezda Čerin, Karničnik (od 15. Kuzmič), Begić (od 64. Matko); Šturm, Vipotnik (od 64. Šporar).

Za Varaždin, mesto na skrajnem hrvaškem severozahodu z bogato zgodovino in tudi lepo nogometno zgodbo tretjeuvrščenega moštva v domačem prvenstvu, je bil ta dan kot najlepši praznik. Navijači z vseh krajev države so se zbirali že od dopoldanskih ur, patriotske pesmi iz zvočnikov so dvigovale temperature na razprodanih tribunah, slovenska reprezentanca je bila ob prihodu na igrišče deležna glasnega aplavza. Selektorja Zlatko Dalić in Boštjan Cesar pa sta v miru slačilnic pripravljala vsak svoj načrt za ta lep nogometni večer.

In čeprav je šlo za tekmo pripravljalnega značaja, so bile že uvodne minute živahne. Razumljivo je bilo, da je hrvaška reprezentanca napadla, toda naši nogometaši so uresničevali selektorjevo željo o popolni zbranosti v obrambi. Največjo uvodno priložnost za gol pa je imela Slovenija, ko je Sandi Lovrić meril z glavo, št. 1 v domačih vratih Dominik Livaković pa je žogo odbil v vratnico in od tod v kot.

Tako so se hrvaški nogometaši razveselili Modrićevega gola. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Slovenska vrsta je v 1. polčasu večinoma delovala zbrano in brez preplaha, gostiteljem pa je občinstvo zaploskalo ob škarjicah Ivana Perišića ter pozneje poskusu iz neposredne bližine Anteja Budimirja, ki pa mu je strel z glavo stari znanec iz španskega prvenstva Jan Oblak ubranil.

Že kmalu po začetku 2. dela pa je Hrvaška po ne prav prepričljivem uvodnem polčasu pritisnila na plin in prek neuničljivega kapetana Luke Modrića z natančnim strelom v Oblakov levi spodnji kot zabila vodilni gol. Bo Slovenija zdaj našla odgovor in izničila prednost gostiteljev? Takšnemu scenariju je bil deset minut pozneje zelo blizu Žan Vipotnik, a podobno kot nazadnje s Ciprom vnovič ni bil natančen – zmagovalec dvoboja iz oči v oči je bil domači čuvaj mreže Livaković.

Naši nogometaši so se v nadaljevanju trudili po najboljših močeh, toda igra gostiteljev je bila bolj aktivna in tudi z več živahnosti na slovenski polovici. Priložnosti so bile redke, toda ko je luknjo v obrambi domače reprezentance izkoristil Andraž Šporar in z natančnostjo pred vrati izid izenačil.