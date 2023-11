Češki selektor odstopil po uvrstitvi na EP

Češki trener Jaroslav Šilhavy je kmalu po sinočnji uvrstitvi Češke na nogometno evropsko prvenstvo v Nemčiji odstopil z mesta selektorja češke reprezentance. »Čeprav smo zdaj vsi zadovoljni in veseli, smo se z zvezo že pred odločilno tekmo zmenili, da ne bomo nadaljevali sodelovanja,« je v imenu trenerske ekipe za češko televizijo dejal 62-letnik.

Kot je dodal Šilhavy, je bil pritisk ogromen in je znatno prispeval k odločitvi.

Češka si je s ponedeljkovo domačo zmago s 3:0 proti Moldaviji zagotovila drugo mesto v kvalifikacijski skupini E in s tem neposredno pravico do nastopa na euru. Šilhavy je ekipo na zadnjem EP leta 2021 popeljal do četrtfinala, a je bil nedavno tarča kritik zaradi nekaj slabših predstav v kvalifikacijah.

Šilhavy je bil češki selektor od leta 2018, pogodba z zvezo pa mu poteče konec meseca. Pred odločilno tekmo je selektor iz reprezentance izključil Jakuba Brabca, Jana Kuchto in Vladimirja Coufala, ker so konec tedna v nasprotju z internimi pravili obiskali nočni klub v Olomoucu.