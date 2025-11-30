Čestitke, Olimpija naposled kot sloviti Liverpool

Olimpija in Liverpool sta jeseni leta 2003 igrala tekmo 1. kola v nekdanjem pokalu Uefa, ki je bil eden od predhodnikov današnje evropske lige. To je bila zadnja evropska tekma tedanje Olimpije pred odhodom zadolženega kluba v stečaj in zadnja mednarodna tekma zeleno-belih na legendarnem štadionu za Bežigradom, ki je tedaj sprejel 10.000 navijačev.

Liverpool je bil navidez boljši, toda Ljubljančani bi lahko tudi zmagali, po golih Michaela Owna in Tončija Žlogarja se je končalo z izidom 1:1. Gostiteljem smo v Delu podelili naslednje ocene: Mavrič 8, Lazič 7 (Grabič 7), Budičin 6,5, Handanagić – (Mirtič 6,5), Aljančič 6,5 (Pokorn 6,5), Ilić 6,5, Žlogar 8, Barun 7, Jusufbegović 6,5, Rudonja 6 in Puc 6. »Pomembno je, da se nismo osmešili, lahko pa bi celo premagali Angleže,« je zatrdil Žlogar. Kako so s tem povezani Liverpool, Olimpija in Manchester United, kako Alexander Isak, Benjamin Šeško in Dimitar Mitrovski? Verjetno ...