Četrti gol Gnezde Čerina premalo, da bi rešil Panathinaikos

Na povratni tekmi četrtfinala grškega pokala sta se udarila Panathinaikos in PAOK, ki je ubranil prednost s prvega dvoboja v Solunu (2:0) in se z remijem v Atenah (1:1) prebil v polfinale. Jasmina Kurtića tudi tokrat ni bilo v kadru črno-belih, ki jih je v 18. minuti po akciji Bernarda načel slovenski vezist Adam Gnezda Čerin z že četrtim golom za PAO v svoji prvi sezoni v grškem nogometu. Andraž Šporar je odigral vso tekmo, a s soigralci ni uspel izničiti zaostanka s prve tekme, PAOK je vse dvome o potniku v polfinale razblinil v 78. minuti, ko je enajstmetrovko izkoristil Portugalec Nelson Oliveira, gostje pa so v 89. minuti ostali brez izključenega španskega napadalca Brandona Thomasa. Tretji slovenski reprezentant v vrstah Panathinaikosa Benjamin Verbič je tekmo pospremil s klopi.