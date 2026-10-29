Četrtkov večer brez golov bolj po okusu Brinja

Bravo je v Grosupljem remiziral z Brinjem brez golov in še tretjič zapored ostal brez zmage. Ljubljančani so po dveh remijih in porazu tretji na lestvici, za vodilnim Koprom zaostajajo pet, za Mariborom pa štiri točke. Grosupeljčani ostajajo predzadnji, a so se točkovno izenačili z osmouvrščeno Muro. Obe ekipi sta med tednom napredovali v osmino finala slovenskega pokala.

Tekmo so v deveti minuti zaradi težav z razsvetljavo prekinili za dobrih 20 minut, najlepšo priložnost prvega polčasa pa je imel Bravo. Sodnik Alen Borošak je po ogledu posnetka v 38. minuti dosodil enajstmetrovko, vendar je domači vratar Jaka Zrnec ustavil strel Milana Tučića. Tik zatem se je izkazal še z dvojno obrambo po poskusih Mateja Malenška in Nadona Kouassija.

Drugi polčas je dolgo mineval brez nevarnih zaključkov, nato pa je Zrnec v 79. minuti obranil še strel rezervista Jamesa Arinzeja z razdalje. Pri domačih je mimo vrat meril Gal Kurež, v živahni končnici pa sta bila nenatančna tudi Haris Vučkić in na drugi strani Marwann Nzuzi.

Brinje je zadnjo priložnost zapravilo povsem ob koncu sodniškega dodatka, ko je Jasmin Kurtić po prostem strelu žogo zadel s hrbtom in jo poslal mimo vrat Brava. Grosupeljčani bodo v naslednjem krogu v nedeljo gostovali pri Muri, Ljubljančani pa bodo v ponedeljek gostili vodilni Koper.