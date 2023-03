Čez Antonia Conteja so že naredili križ

Italijanski nogometni prvak in sedemkratni evropski Milan se je po enajstih letih znova prebil v četrtfinale lige prvakov. Takrat ga je nato izločila Barcelona. V Londonu je ubranil minimalno prednost z 1:0 iz prve tekme. Trener Stefano Pioli je z italijansko taktiko ukanil slavnejšega rojaka na Tottenhamovi klopi Antonia Conteja, ki se je že sprijaznil, da v naslednji sezoni ne bo več trener londonskega moštva. Ne marajo ga navijači, klubsko vodstvo prav tako ne, povrhu si je naprtil jezo dela igralcev. Med njimi je bil najglasnejši Brazilec Richarlison.

»Ta sezona je sr...e. Želim više igrati, ne razumem Contejevih odločitev. Lahko samo jokam,« je potožil brazilski napadalec, ki je lansko poletje Evertonov dres zamenjal za Tottenhamovega za 58 milijonov evrov odškodnine. Ni mogel skriti razočaranja in besa, ker je šele v 70. minuti dobil priložnost. »Prav zanima me, kaj bo rekel. Nisem bedak, sem profesionalec, delam vsak dan in vsak dan želim igrati. Ko sem na igrišču, dajem življenje. Tu ni polemik. Moral sam igrati, zdaj lahko le sedim in jokam,« je usmeril ostre kritike proti trenerju. »Zavedam se, da lahko še pred koncem sezone ne bom več trener,« je priznal Conte, ki dobro ve, da mu bo odstavitev prinesla tudi zajetno odškodnino. Tudi v tem je 53-letni Italijan mojster, saj je že od Chelseaja, ko ga je odpustil, izvlekel 30 milijonov €.

Kako se bo po koncu sezone odločil Harry Kane, se sprašujejo nogometni navdušenci v Angliji. FOTO: Paul Childs/Reuters

Zamenjavo za trmastega Italijana naj bi pri Tottenhamu že imeli v nekdanjemu trenerju Mauriciu Pochettinu, ki je moštvo leta 2019 popeljal do finala lige prvakov

Pri Tottenhamu je poraz proti tekmecu z veliko slavnejšo tradicijo in uspehi sprožil tudi ugibanja o statusu kapetana. Harry Kane ima veliko ponudb. Najboljši angleški napadalec je doslej vztrajal pri klubu, ki realno ni imel možnosti za osvajanje katerekoli od lovorik. Kane je v 30. letu starosti in vse manj ima možnosti za kakšno lovoriko, če ne bo zamenjal kluba. Najresnejši kandidat je bil Bayern.