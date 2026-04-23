Chelsea bo odpuščenemu trenerju plačal milijone

Po le 106 dneh se je včeraj končalo obdobje Liama Roseniorja na klopi londonskega Chelseaja. Klub je potrdil, da je odpustil trenerja, s katerim je januarja podpisal dolgoletno pogodbo. Niz petih porazov brez doseženega zadetka, ogrožena uvrstitev v evropska tekmovanja in slabe predstave so vodstvo kluba pripeljale do sklepa, da je čas za menjavo.

Ob slovesu so se pojavila vprašanja, kako visoko odškodnino bo moral Chelsea plačati Roseniorju. Enainštiridesetletnik je imel pogodbo do leta 2032, ki mu je na leto prinesla okoli 4,6 milijona evrov. Brez vključenih klavzul bi mu moral Chelsea tako plačati 27,6 milijona evrov, toda britanski mediji, kot sta TalkSport in The Sun, poročajo, da bo Anglež prejel izplačilo v višini letne plače.

Rekordno odškodnino trenerju v odhodu je Chelsea plačal Antoniu Conteju, ki si je z londonskim klubom priboril angleški naslov v sezoni 2016/17 nato pa je ob koncu naslednje sezone klub zapustil. Italijan je takrat prejel več kot 30-milijonsko odškodnino.

Roseniorja bo na klopi do konca sezone zamenjal Calum McFarlane, ki bo modre poskušal popeljati do evropskih vozovnic. Chelsea je na osmem mestu s točko manj od Bournemouta, ki ga položaj na lestvici vodi v konferenčno ligo.