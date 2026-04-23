Nogomet

Chelsea bo odpuščenemu trenerju plačal milijone

Liam Rosenior zapušča Chelsea, ki bo trenerju moral izplačati večmilijonsko odškodnino, ki pa se ne približala rekordni.
Liam Rosenior je podpisal pogodbo do leta 2032. FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters
Liam Rosenior je podpisal pogodbo do leta 2032. FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters
T. E.
23. 4. 2026 | 08:35
23. 4. 2026 | 08:37
1:49
Po le 106 dneh se je včeraj končalo obdobje Liama Roseniorja na klopi londonskega Chelseaja. Klub je potrdil, da je odpustil trenerja, s katerim je januarja podpisal dolgoletno pogodbo. Niz petih porazov brez doseženega zadetka, ogrožena uvrstitev v evropska tekmovanja in slabe predstave so vodstvo kluba pripeljale do sklepa, da je čas za menjavo. 

Ob slovesu so se pojavila vprašanja, kako visoko odškodnino bo moral Chelsea plačati Roseniorju. Enainštiridesetletnik je imel pogodbo do leta 2032, ki mu je na leto prinesla okoli 4,6 milijona evrov. Brez vključenih klavzul bi mu moral Chelsea tako plačati 27,6 milijona evrov, toda britanski mediji, kot sta TalkSport in The Sun, poročajo, da bo Anglež prejel izplačilo v višini letne plače.

Rekordno odškodnino trenerju v odhodu je Chelsea plačal Antoniu Conteju, ki si je z londonskim klubom priboril angleški naslov v sezoni 2016/17 nato pa je ob koncu naslednje sezone klub zapustil. Italijan je takrat prejel več kot 30-milijonsko odškodnino.

Roseniorja bo na klopi do konca sezone zamenjal Calum McFarlane, ki bo modre poskušal popeljati do evropskih vozovnic. Chelsea je na osmem mestu s točko manj od Bournemouta, ki ga položaj na lestvici vodi v konferenčno ligo. 

Premium
Nedelo
Zvezdana Mlakar

Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Ljubljana

Hotel Bellevue dokončno izgubljen, občina le utrjuje gozdne poti

V okviru sanacije bodo vgradili tudi padavinsko kanalizacijo. Za poseg v Krajinskem parku TRŠ pridobljeno naravovarstveno in kulturnovarstveno soglasje.
Manja Pušnik 22. 4. 2026 | 00:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona

Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o oblikovanju koalicije in geopolitiki.
22. 4. 2026 | 17:04
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Zenica

Danes ugaša srce jeklarstva v regiji, ogroženih okoli 11.000 zaposlenih

Uničevalna vojna železarne v Zenici ni ustavila, jo bosta pa nekonkurenčnost na mednarodnem trgu in neupoštevanje pozivov k zaščiti domače industrije.
Novica Mihajlović 22. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Prostovoljci

Brez prostovoljstva ne bi bilo medalj niti tekem

Zagnani posamezniki gradijo športna društva in prvi sprejmejo mlade talente.
Milka Bizovičar 23. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Medisove nagrade

Zdravniki in farmacevti z raziskovanjem nadgrajujejo klinično delo

Pomembna odkritja za mlade sladkorne bolnike in tiste s tveganjem za anafilaksijo ter napredek pri upravljanju z zdravili.
Milka Bizovičar 23. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport in gospodarstvo

Od rezultata do vrednot in zmagovalnih zgodb

Športu in gospodarstvu so skupne tako vrednote kot tudi izzivi. Družbena omrežja in zgodbe pa so tisti, ki pripeljejo navijače, kupce, podpornike ...
Marjana Kristan Fazarinc 23. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravstveni absentizem

Imamo več kot 1500 ljudi, ki so na bolniški več kot tri leta

Do pandemiji je bila Slovenija v zlati sredini evropskih držav po absentizmu, v zadnjih letih smo se povzpeli na vrh, pravi Ana Vodičar iz ZZZS.
Marjana Kristan Fazarinc 22. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Razno
Odprta kuhinja

Jagode: ali so dražje res toliko boljše od tistih, ki so v akciji?

Na trgovinskih policah imamo vedno na voljo vsaj dve različni pakiranji jagod v različnem cenovnem razredu. Pa so dražje tudi v resnici boljše?
Kaja Berlot 23. 4. 2026 | 07:58
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Srbija

EU bo zgolj z zaprto denarnico težko omehčala avtokracijo

Preobrat na Madžarskem je pokazal, da zamrznitev evropskih sredstev ni brez učinkov, toda ali bo na Balkanu takšen ukrep dovolj?
Novica Mihajlović 23. 4. 2026 | 07:20
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Draga televizija, kdaj se vrača MasterChef Slovenije?

Bralce še zanima, kako to, da smo že tako hitro na televiziji videli uspešnico Belo se pere na devetdeset. In zakaj oddaja Dnevna soba nima boljšega termina.
23. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

V živo:      V živo: Bela hiša: Samo Trump ve, koliko časa bo veljala prekinitev ognja

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
23. 4. 2026 | 06:50
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Srbija

EU bo zgolj z zaprto denarnico težko omehčala avtokracijo

Preobrat na Madžarskem je pokazal, da zamrznitev evropskih sredstev ni brez učinkov, toda ali bo na Balkanu takšen ukrep dovolj?
Novica Mihajlović 23. 4. 2026 | 07:20
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Draga televizija, kdaj se vrača MasterChef Slovenije?

Bralce še zanima, kako to, da smo že tako hitro na televiziji videli uspešnico Belo se pere na devetdeset. In zakaj oddaja Dnevna soba nima boljšega termina.
23. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

V živo:      V živo: Bela hiša: Samo Trump ve, koliko časa bo veljala prekinitev ognja

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
23. 4. 2026 | 06:50
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Izzivi energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj je artritis? Kako olajšati simptome s fizioterapijo?

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
Promo Delo 29. 4. 2025 | 08:10
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Gradbeništvo brez prahu: kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
Preberite več

