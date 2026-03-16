Chelsea dobil rekordno kazen za grehe iz časa Romana Abramovića

Londonski nogometni velikan Chelsea je dobil rekordno kazen angleške premier lige. Klub bo moral plačati 10,75 milijona funtov, ob tem pa je dobil še pogojno prepoved registracije igralcev za prvo moštvo v obdobju dveh let ter takojšnjo devetmesečno prepoved prestopov mladih igralcev, ki igrajo za akademijo.

Kazen je posledica kršitev pravil, povezanih s finančnim poročanjem, plačili tretjim osebam in delovanjem mladinskega sistema. Preiskava je ugotovila, da v obdobju med letoma 2011 in 2018, še v času lastništva Romana Abramoviča, nekatera plačila igralcem, agentom in drugim povezanim osebam niso bila pravilno prijavljena nogometnim oblastem.

Angleška liga je ob tem poudarila, da teh izdatkov niso ustrezno prikazali v klubskih računovodskih evidencah. Sedanje vodstvo Chelseaja je nepravilnosti samoprijavilo že leta 2022 in med preiskavo sodelovalo, kar je po poročanju Guardiana vplivalo na to, da klub ni dobil še strožje kazni, denimo odbitka točk.

Kazen skoraj 11 milijonov funtov je za lastnike zanemarljiva, klub pa bo lahko registriral igralce brez sankcij, v kolikor se bo izognil kršitvam v obdobju dveh let, kolikor traja pogojna kazen.