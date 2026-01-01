  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Londonski Chelsea po slabih tekmah ostal brez trenerja

    Svetovni klubski prvak, londonski Chelsea, je odpustil glavnega trenerja Enza Maresco, potem ko klub na lestvici angleške lige ni dovolj visoko.
    Enzo Maresca je že bivši trener Chelseaja. FOTO: Glyn Kirk/AFP
    Galerija
    Enzo Maresca je že bivši trener Chelseaja. FOTO: Glyn Kirk/AFP
    M. Ru., STA
    1. 1. 2026 | 15:03
    1:59
    A+A-

    Enzo Maresca je po 18 mesecih zapustil mesto glavnega trenerja Chelseaja, je v četrtek sporočil klub iz angleške premier lige. »Nogometni klub Chelsea in glavni trener Enzo Maresca sta se razšla,« je zapisano v klubski izjavi. Odhod Italijana s Stamford Bridgea prihaja v času, ko je klub na petem mestu lestvice v domači ligi, 15 točk za vodilnim londonskim tekmecem Arsenalom. Kljub je dosegel le eno zmago na prejšnjih sedmih tekmah.

    image_alt
    Aston Villa je najbolj vroč klub na Otoku, končno prvenec Wirtza

    Ugibanja o Marescinem položaju so se povečala po slabih rezultatih Chelseaja v zadnjih nekaj dneh, ko so se nizala poročila o poslabšanju odnosa med trenerjem in vodstvom kluba. »Ker so ključni cilji v štirih tekmovanjih, vključno s kvalifikacijami za ligo prvakov, še vedno pred nami, Enzo in klub verjameta, da sprememba v ekipi daje najboljše možnosti, da se sezona vrne na pravo pot,« je zapisano v klubski izjavi.

    Še nedavno se je Enzo Maresca takole veselil naslova klubskih svetovnih prvakov, zdaj je ostal brez službe. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Še nedavno se je Enzo Maresca takole veselil naslova klubskih svetovnih prvakov, zdaj je ostal brez službe. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

    Maresca se po remiju 2:2 z Bournemouthom v torek ni udeležil tiskovne konference, njegova odsotnost je bila sicer posledica bolezni. Njegova odločitev, da zamenja Colea Palmerja po eni uri tekme z Bournemouthom, so navijači Chelseaja izžvižgali.

    Mediji poročajo, da bi Italijana v Londonu lahko zamenjal Liam Rosenior, trener Strasbourga, saj imata kluba istega lastnika. Omenjajo pa se tudi nekdanji trener Barcelone Xavi, Oliver Glasner iz Crystal Palacea, Fulhamov Marco Silva in Bournemouthov Andoni Iraola.

    Več iz teme

    Enzo MarescaChelseapremier leaguenogometliga prvakov

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Šport  |  Nogomet
