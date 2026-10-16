Londonski velikan predstavil spremenjeni dres in obudil logotip

Nogometaši Chelseaja bodo na sobotnem gostovanju pri Evertonu prvič oblekli novo, tretjo garnituro dresov za sezono 2026/27. Londonski klub se je v sodelovanju z opremljevalcem Nike odločil za retro podobo, ki obuja spomine na nekatere najbolj prepoznavne drese iz klubske zgodovine.

Nova garnitura je pretežno bela, z modrimi obrobami ovratnika in rokavov ter tankimi navpičnimi rdečimi črtami. Na prsih je klubski grb v starinski podobi, ob njem pa zlati znak, ki spominja na lansko zmago Chelseaja na klubskem svetovnem prvenstvu.

Navdih za oblikovanje so našli predvsem v gostujočem dresu iz sezone 1992/93, ki ga je izdeloval Umbro, glavni pokrovitelj pa je bil računalniški proizvajalec Commodore. Čeprav je bil takrat med navijači deležen mešanih odzivov, je pozneje postal eden najbolj priljubljenih dresov v zgodovini kluba.

Chelsea pod vodstvom Xabija Alonsa na gostovanje prihaja po prepričljivi zmagi nad Bournemouthom s 5:1. Sobotna tekma na Evertonovem štadionu Hill Dickinson bo za Londončane priložnost za nadaljevanje uspešnega niza, obenem pa za predstavitev nove podobe, s katero klub povezuje svojo bogato preteklost in sodobno identiteto.

Vse tri letošnje garniture Chelseajevih dresov sicer nosijo oglas podjetja USDC by Circle, s katerim je klub avgusta sklenil enoletno pokroviteljsko pogodbo. Sezono je sprva začel brez glavnega oglaševalca na sprednji strani dresa.