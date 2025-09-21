Navijači imajo dovolj »idiota«, Šeško razdvaja javnost

Vsak igralec v največjih angleških klubih je pod nenehnim drobnogledom, to spoznava tudi Benjamin Šeško, ki za seboj nima ravno sanjskega uvoda v poglavje kariere na Old Traffordu. Z zmago nad Chelseajem z 2:1 je pritisk vsaj nekoliko popustil, a medijev ni navdušil.

Najbolj kritični so bili pri Daily Mirrorju, kjer so mu prisodili oceno 4, najslabšo med vsemi, še Casemiro, ki je zakrivil rdeč karton, je dobil oceno 5. »Kmalu se bo pritisk na napadalca začel stopnjevati, znova je bil med bolj nevidnimi na igrišču, komaj se je dotaknil žoge, preden ga je Ruben Amorim poslal na klop,« so zapisali. The Express je bil nekoliko bolj prizanesljiv, prisodil mu je oceno 6: »Z lepo podajo na začetku tekme je začel akcijo, ki je pripeljala do rdečega kartona. Njegova telesna moč in hitrost sta bila vidna, preden ga je trener zaradi taktične menjave posedel na klop.«

Podobne so bile tudi ocene v nekaterih drugih nogometnih medijih na Otoku, vsi pa se strinjajo, da je bil tragični junak Chelseajev vratar Robert Sanchez, ki je zaradi prekrška že na začetku tekme dobil rdeči karton. »Ta poraz gre na moj račun, oprostite, fantje,« se je Sanchez opravičil soigralcem, navijači pa imajo dovolj. »Odrežite že tega 'idiota'« jih je več zapisalo. Sancheza že od prihoda v London spremljajo dvomi, v drugi polovici lanske sezone, ko je Chelsea stopnjeval svoje predstave, je kritike nekoliko utišal, zdaj bodo zagotovo spet postale bolj glasne.

Z zmago je kritike vsaj za kakšen teden omilil Amorim, ki je takole opisal sobotni večer na Old Traffordu: »Igrali smo veliko bolje, zdaj je čas, da ustvarimo nekaj pozitivnega momenta. V prvem polčasu smo bili po izključitvi zelo agresivni, ustvarili smo si veliko priložnosti dva na ena ali celo tri na ena, a nismo dosegli dovolj golov. Moramo biti bolj učinkoviti. Izključitev Casemira je tekmo spremenila, radi si zapletemo življenje na vsaki tekmi.«

United bo naslednjo soboto v času kosila (13.30) gostoval v Londonu pri Brentfordu.