Chelseaju bi speljali lovoriko in glavnega junaka, ki je premagal tudi Bijola

V že 145. izvedbi angleškega nogometnega pokala je ostalo le še zadnje dejanje. Manchester City je v soboto po zasuku izločil Southampton in zmagal z 2:1, danes pa je na slovitem Wembleyju Chelsea z 1:0 premagal Leeds. Edini gol na tekmi je dosegel Enzo Fernandez, nemočen je bil tudi Jaka Bijol, ki je odigral prvi polčas.

Fernandez je končni izid postavil že v 23. minuti, Leeds je nato napadal in imel nekaj lepih priložnosti, a do gola niso prišli. Bijol je med polčasom ostal v slačilnici, zamenjal ga je Anton Stach. Chelsea je tako še korak od lovorike, s katero bi rešil slabo sezono, ki je odnesla tudi trenerja Liama Roseniorja. Poleti bodo londonski modri iskali njegovo zamenjavo, pod lastništvom ameriškega konzorcije BlueCo Chelsea trenerje menja na zgolj 250 dni!

Finale bo na Wembleyju na vrsti 16.maja, poskrbel bo še za dodatno napetost, saj so v zadnjih dneh zaokrožile govorice, da Meščani pripravljajo bogato ponudbo za Fernandeza, ki bi poleti utegnil okrepiti njihove vrste. Tokrat bo vezist še na drugi strani igrišča.

City je bil nazadnje zmagovalec FA-pokala leta 2023, ko je v finalu padel mestni tekmec United, v zadnjih dveh izdajah pa sta bila boljša prav United (2024) in Crystal Palace (2025).

Varovanci Pepa Guardiole bodo v 15. finalu lovili osmo lovoriko, s čimer bi se na tretjem mestu večne lestvice izenačili s Chelseajem, Liverpoolom in Tottenhamom. Na vrhu sta Arsenal s 14 in United s 13 naslovi.