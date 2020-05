FOTO:Chiellini »hvaležen« Suarezu za ugriz na SP

Milano

Giorgio Chiellini je sodniku kazal rano. FOTO: Reuters

Luis Suarez in Giorgio Chiellini ne gojita zamer. FOTO: AFP

Tekma med Urugvajem in Italijo je bila zelo živčna. FOTO: AFP

- Italijanski nogometni reprezentantobčuduje Urugvajca, ker ga je ugriznil med tekmo svetovnega prvenstva leta 2014 v Braziliji, je povedal v svoji biografiji.Suarez, ki na tekmi ni bil kaznovan, je kasneje dobil prepoved nastopanja za štiri mesece in devet reprezentančnih tekem. Branilec Chiellini je dejal, da do zdajšnjega napadalca Barcelone ne goji nobenih zamer.»Takšne stvari, čeprav bizarne, so del nogometa. Ne bi jih označil za nelegitimne. Da ukaniš tekmeca, moraš biti iznajdljiv,« je član Juventusa zapisal v knjigi z naslovom Jaz, Giorgio. »Občudujem njegovo prebrisanost,« je dodal.»Če Luis ne bi imel tega v sebi, bi bil navaden napadalec,« nadaljuje Chiellini in se spominja 14. junija 2014 v Natalu. »Čuval sem, ki je bil prav tako zelo nevaren. Naenkrat sem začutil bolečino v rami. Zgodilo se je, pač. To je njegova strategija v kontaktnem športu. Če sem lahko iskren, je tudi moja. Tudi jaz sem le redko prizanesel nasprotnikom,« je razložil robustni Chiellini.Tekma med Italijo in Urugvajem je bila takrat brez golov, ampak le nekaj minut po incidentu je Urugvaj zadel zmagoviti zadetek in Italijani so ostali brez osmine finala.