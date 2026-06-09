Oglasil se je nesrečni Eriksen: Nogomet bom nekaj časa igral le z otroki

Nogometni javnosti je med prijateljsko nogometno tekmo med Ukrajino in Dansko, ki sicer ne potujeta na prihajajoče svetovno prvenstvo, vnovič zastal dih. Christian Eriksen, ki je med evropskim prvenstvom 2021 med tekmo doživel srčni zastoj, oživljali pa so ga kar na igrišču, se je spet zgrudil.

Vsi smo pomisilili na najslabše, a danski zvezdnik, ki je v minuli sezoni branil barve Wolfsburga v neški bundesligi, je igrišče naposled zapustil sam. Najbolj mu je pri tem pomagal njegov srčni spodbujevalnik, oziroma vgrajeni srčni kardioverter-defibrilator (ICD)

Naprava neprestano spremlja srčni ritem in ob nevarnih motnjah takoj poskuša vzpostaviti normalen utrip. Gre za zdravljenje, ne pa za dokončno ozdravitev srčne bolezni.

»Vsem želim sporočiti, da sem dobro in da sem doma s svojo družino. Kot si verjetno lahko predstavljate, je šok, ki sem ga prejel s strani svojega kardioverter-defibrilatorja, močno vplival name in na mojo družino, vendar želim vse pomiriti, da je bila to drugačna situacija od tiste, ki se je zgodila leta 2021. Počutim se dobro in moje okrevanje se je že začelo,« je na družabnih omrežjih zapisal Danec.

Pri Eriksenu je defribrilator najverjetneje zaznal nevarno hitro ali nepravilno bitje srca in sprožil električni sunek, ki je srčni ritem vrnil v normalno stanje. Takšen sunek pa človek občuti kot močan udarec v prsni koš, kar je bilo lahko razlog za težave tudi v primeru Christiana Eriksena.

»Poleg tega, da sem hvaležen za podporo in pomoč vseh igralcev ter zdravstvene ekipe na igrišču, sem izjemno hvaležen tudi zdravnikom, ki so skozi leta skrbeli zame in za moje srce. Zahvaljujoč njihovemu strokovnemu znanju je moj ICD naredil natanko to, za kar je bil zasnovan – zaščitil me je takrat, ko sem to najbolj potreboval. Za zdaj se osredotočam na okrevanje, preživljanje časa z družino, odhod na dopust in igranje nogometa s svojimi otroki,« je še zapisal nogometaš, katerega prihodnost tako še ni znana.