Nogomet

City greši, Guardiola se ne vdaja: Kdo je to rekel?

Pep Guardiola je namignil, da bi lahko bil boj za naslov praktično odločen, če bi njegova ekipa izgubila točke.
Trener Pep Guardiola se v boju za naslov prvaka ne vdaja. FOTO: Matthew Childs/Reuters
Trener Pep Guardiola se v boju za naslov prvaka ne vdaja. FOTO: Matthew Childs/Reuters
F. T.
15. 3. 2026 | 11:00
Nogometaši Manchester Cityja so v boju za naslov angleškega prvaka znova izgubili dragocene točke. Na gostovanju pri West Hamu so igrali le 1:1 in se še bolj oddaljili od vodilnega Arsenala, toda trener Pep Guardiola poudarja, da bitka za naslov še ni odločena.

image_alt
Je predsednik Barcelone res blokiral vrnitev Messija na Camp Nou?

Pred začetkom tekme na londonskem stadionu so se Cityju ponujale dobre možnosti, da zmanjšajo zaostanek na vrhu lestvice. Arsenal je imel namreč dolgo časa težave z Evertonom, a je na koncu vendarle prišel do pozne zmage. Igralci Cityja priložnosti niso izkoristili. Proti West Hamu, ki se bori za obstanek v premier league, so imeli veliko žogo v posesti in sprožili številne strele, a so zadeli le en gol.

Do konca sezone pa je še osem krogov

Po remiju City za Arsenalom zaostaja devet točk, do konca sezone pa je še osem krogov. Guardiola ima sicer na voljo tudi tekmo manj, poleg tega pa oba tekmeca prihodnji mesec čaka še medsebojni dvoboj na stadionu Etihad.

Španski strateg je pred tekmo namignil, da bi lahko bil boj za naslov praktično odločen, če bi njegova ekipa proti West Hamu izgubila točke. Ko so ga po remiju na to spomnili, je odgovoril z nasmehom. »Kdo je to rekel?« je vprašal. Ko so ga opomnili, da prav on sam, je za TNT Sports dejal: »Ne, še ni konec – ker nismo izgubili.«

Pep Guardiola FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP
Pep Guardiola FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP

Guardiola je vseeno priznal, da City tudi tokrat ni bil dovolj učinkovit v napadu. »Fantje so naredili vse, borili so se. Imeli smo 24 strelov, ne vem niti natančno, koliko. V zadnji tretjini igrišča bi morali biti boljši, tega nismo naredili in to je vse,« je po tekmi povedal novinarjem.

Manchester City je sicer izgubil le eno od zadnjih 18 tekem v prvenstvu, vendar je v tem obdobju iz zmagovitih položajev zapravil kar deset točk. Dve tudi na prejšnji prvenstveni tekmi proti Nottingham Forestu.

image_alt
Dončić končal dramo sezone: velemojstrovina v zadnji sekundi

Arsenal je v zadnjih treh sezonah prvenstvo končal na drugem mestu – v prvih dveh primerih prav za Cityjem, ki je v odločilnem delu sezone praviloma znal stopiti na plin. Tokrat pa Guardiola priznava, da njegova ekipa nima več enake zanesljivosti kot v preteklosti. »Doslednosti, ki smo jo imeli v preteklosti, v tej sezoni nismo našli,« je sklenil Guardiola.

Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Dobrodošli na najboljši zabavi v regiji

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Sistem dinamičnega upravljanja hitrosti rešuje zastoje na avtocestah

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
LIKE partner

Zobozdravstvo s podpisom

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
13. 3. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
HOTEL RAMONDA

Luksuz in užitek pod mističnim Rtnjem

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 11:30
Preberite več

