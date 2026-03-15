City greši, Guardiola se ne vdaja: Kdo je to rekel?

Nogometaši Manchester Cityja so v boju za naslov angleškega prvaka znova izgubili dragocene točke. Na gostovanju pri West Hamu so igrali le 1:1 in se še bolj oddaljili od vodilnega Arsenala, toda trener Pep Guardiola poudarja, da bitka za naslov še ni odločena.

Pred začetkom tekme na londonskem stadionu so se Cityju ponujale dobre možnosti, da zmanjšajo zaostanek na vrhu lestvice. Arsenal je imel namreč dolgo časa težave z Evertonom, a je na koncu vendarle prišel do pozne zmage. Igralci Cityja priložnosti niso izkoristili. Proti West Hamu, ki se bori za obstanek v premier league, so imeli veliko žogo v posesti in sprožili številne strele, a so zadeli le en gol.

Po remiju City za Arsenalom zaostaja devet točk, do konca sezone pa je še osem krogov. Guardiola ima sicer na voljo tudi tekmo manj, poleg tega pa oba tekmeca prihodnji mesec čaka še medsebojni dvoboj na stadionu Etihad.

Španski strateg je pred tekmo namignil, da bi lahko bil boj za naslov praktično odločen, če bi njegova ekipa proti West Hamu izgubila točke. Ko so ga po remiju na to spomnili, je odgovoril z nasmehom. »Kdo je to rekel?« je vprašal. Ko so ga opomnili, da prav on sam, je za TNT Sports dejal: »Ne, še ni konec – ker nismo izgubili.«

Guardiola je vseeno priznal, da City tudi tokrat ni bil dovolj učinkovit v napadu. »Fantje so naredili vse, borili so se. Imeli smo 24 strelov, ne vem niti natančno, koliko. V zadnji tretjini igrišča bi morali biti boljši, tega nismo naredili in to je vse,« je po tekmi povedal novinarjem.

Manchester City je sicer izgubil le eno od zadnjih 18 tekem v prvenstvu, vendar je v tem obdobju iz zmagovitih položajev zapravil kar deset točk. Dve tudi na prejšnji prvenstveni tekmi proti Nottingham Forestu.

Arsenal je v zadnjih treh sezonah prvenstvo končal na drugem mestu – v prvih dveh primerih prav za Cityjem, ki je v odločilnem delu sezone praviloma znal stopiti na plin. Tokrat pa Guardiola priznava, da njegova ekipa nima več enake zanesljivosti kot v preteklosti. »Doslednosti, ki smo jo imeli v preteklosti, v tej sezoni nismo našli,« je sklenil Guardiola.