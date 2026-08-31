City nadaljuje poletno ofenzivo: za brazilskega upa odštel 40 milijonov

Manchester City, angleški nogometni podprvak, je potrdil prihod 22-letnega brazilskega krilnega igralca Allana Eliasa iz Palmeirasa. Z njim je podpisal petletno pogodbo, po poročanju angleških medijev je zanj odštel približno 40 milijonov evrov.

»Allan je resnično vznemirljiv igralec in verjamemo, da bo močno okrepil ekipo,« je ob prihodu Brazilca dejal športni direktor Cityja Hugo Viana.

Navdušenja ni skrival niti Elias.

»To je zame nestvaren trenutek. Manchester City je v zadnjih 15 letih osvojil številne lovorike in je za igralce eden od najbolj zaželenih klubov. To, da lahko danes sedim tukaj, je trenutek, na katerega sem najbolj ponosen,« je dejal.

Poudaril je, da nekdanjega kluba ne bo pozabil.

»Palmeiras bom vedno imel rad, toda odločitev za odhod v Manchester ni bila težka.«

Elias je šesta okrepitev Cityja v poletnem prestopnem roku. Pred njim so se pridružili moštvu Elliot Anderson, Gerónimo Rulli, Ayyoub Bouaddi, Jeremy Monga in Pierce Charles.