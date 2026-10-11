City po finančnem škandalu utišal Anfield

Nogometaši Manchester Cityja so v derbiju 6. kola angleškega prvenstva sredi množičnih protestov navijačev gostovali pri Liverpoolu. Vodilni klub lige je odigral prvo tekmo, odkar so ga spoznali za krivega kršitve finančnih pravil v »premier league«. To mu očitno ni prišlo do živega, saj je slavil spektakularno zmago s 3:0.

Na razgretem štadionu Anfield Road se je tekma v nekaj minutah obrnila v korist sinjemodrih, ko je v 63. minuti domači nogometaš Ryan Gravenberch prejel drugi rumeni karton. Kmalu zatem so za goste zadeli Erling Haaland (v 65. minuti), Jeremy Doku (68.) in Rayan Cherki (78.).

Spopad med glavnima tekmecema zadnjih let je bil poseben v več pogledih. Prvič po letu 2015 na tej vrhunski tekmi nista bila kot trenerja vključena niti Jürgen Klopp niti Pep Guardiola. Sicer pa je bil dvoboj daleč od predstav, ki so jih ljubitelji nogometa lahko spremljali v obdobju omenjenih trenerjev. Še posebej prvi zvezdnik Cityja Haaland je bil prvo uro pravzaprav neviden. Po izključitvi Gravenbercha so gosti vendarle znali kaznovati številčno prednost.

Jeremy Doku je povišal na 2:0. FOTO: Paul Ellis/AFP

»Meščani« so se v Liverpoolu zaradi finančnega škandala soočili tudi z jeznimi protesti. Zunaj štadiona in na njem so navijači Liverpoola držali transparente z različnimi slogani in med vsakim napadom igralce Manchestra glasno izžvižgali. Med reprezentančnim premorom je sicer neodvisna komisija spoznala Manchester City za krivega kršitve finančnih predpisov angleške lige v 114 od 115 točk obtožnice, zaradi česar desetkratnim angleškim prvakom grozijo hude kazni, vključno z odvzemom več naslovov ali izpadom. Pri Cityju zanika obtožbe in so se na sodbo tudi pritožili.

Hull se je z Evertonom razšel brez zmagovalca

Že pred tem je Hull, ki ga vodi nekdanji trener Maribora Sergej Jakirović, odigral 2:2 proti Evertonu. Gostitelji so povedli, Everton je nato z dvema zaporednima goloma obrnil rezultat, a so »tigri« na koncu izenačili. Prvi so zadeli gostje v 33. minuti, a so sodniki zadetek naknadno razveljavili zaradi prepovedanega položaja, tako da je prvi polčas minil brez golov. V nadaljevanju je bilo precej več razburjenja, saj so gledalci videli štiri zadetke.

Rayan Cherki je postavil končni izid v Liverpoolu. FOTO: Paul Ellis/AFP

V 48. minuti je Joe Gelhardt popeljal Hull v vodstvo. Everton je hitro odgovoril, saj je v 55. minuti Kiernan Dewsbury-Hall izenačil, v 68. minuti pa je Thierno Barry poskrbel za vodstvo gostov z 2:1. Hull se ni vdal in je v 74. minuti z golom Mohameda Belloumija izenačil in poskrbel za delitev točk.

Crystal Palace je po preobratu s 3:1 zadal udarec nekdanjemu šefu Oliverju Glasnerju, ki zdaj vodi Nottingham Forest. Forest je odlično začel tekmo in že v tretji minuti povedel z golom Dana Ndoyeja. Domači so odgovorili v 41. minuti, ko je izenačil Daiči Kamada, tik pred koncem prvega polčasa pa je Jefferson Lerma po kotu poskrbel za vodstvo Palacea z 2:1. V 59. minuti je Yeremy Pino po odbiti žogi zadel še tretjič in potrdil zmago domačih. Nottingham Forestu kljub številnim priložnostim ni uspelo spremeniti poteka tekme, Glasner pa je ob vrnitvi na Selhurst Park ostal praznih rok.