City preko Bijola v lov za Arsenalom, Borussia bo izzvala Bayern

V angleški premier ligi drugouvrščeni Manchester City gostuje pri petnajstem Leedsu Jake Bijola. Sinje Modri za vodilnim Arsenalom zaostajajo za pet točk, a imajo eno odigrano tekmo manj, zato nujno potrebujejo zmago. Vseeno pa ne bo tako lahko, kot se zdi na prvi pogled – Leeds je od konca novembra izgubil le dvakrat, pogosto pa se je izkazal s strnjeno obrambo, v kateri v udarni enajsterici pričakujemo tudi Bijola. Zaradi poškodbe bo v napadu manjkal njegov soigralec Noah Okafor, ne glede na statistiko pa bi bilo vse drugo kot zmaga Manchester Cityja presenečenje.

Stavite na svojega favorita v tujih ligah. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

V Nemčiji se tamkajšnji navijači veselijo slovitega »der klassikerja«, vznemirljivega derbija med vodilnim Bayernom in drugouvrščeno Borussio Dortmund, ki bi se z zmago Bavarcem približala na le pet točk zaostanka. Münchenčani bodo v gosteh še vedno v vlogi favorita, čeprav bosta manjkala Alphonso Davies in kapetan Manuel Neuer. Domači bodo pogrešali branilca Juliana Ryersona, ki bo odsoten zaradi kartonov. Dobrih osemdeset tisoč navijačev bo na štadionu v Dortmundu videlo spektakularen in razburljiv obračun, ki bo za nekaj ur ustavil celotno Nemčijo.

V italijanski Serie A nas čaka veliki derbi med Romo in Juventusom. Rimljani se pred domačimi navijači želijo utrditi v boju za mesta, ki vodijo v Evropo, medtem ko Torinčani lovijo vrh lestvice in nujno potrebujejo točke. Roma je na Olimpicu tradicionalno zelo neugodna, na lestvici pa ima štiri točke več od Juventusa. Slednji v italijanski ligi ni zmagal vse od prvega februarja, pred dnevi je izpadel iz lige prvakov, zaradi kartonov pa bo odsoten še eden izmed njihovih najboljših igralcev sezone Manuel Locatelli.