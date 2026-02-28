  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

City preko Bijola v lov za Arsenalom, Borussia bo izzvala Bayern

Na delu slovenski reprezentant Jaka Bijol, ki se bo zoperstavil lačnemu Manchester Cityju. Največji nemški derbi bo pritegnil veliko zanimanja.
Jaka Bijol v zadnjem obdobju igra odlično. FOOT: Jaimi Joy/Reuters
Jaka Bijol v zadnjem obdobju igra odlično. FOOT: Jaimi Joy/Reuters
Matic Rupnik
28. 2. 2026 | 05:00
2:27
A+A-

V angleški premier ligi drugouvrščeni Manchester City gostuje pri petnajstem Leedsu Jake Bijola. Sinje Modri za vodilnim Arsenalom zaostajajo za pet točk, a imajo eno odigrano tekmo manj, zato nujno potrebujejo zmago. Vseeno pa ne bo tako lahko, kot se zdi na prvi pogled – Leeds je od konca novembra izgubil le dvakrat, pogosto pa se je izkazal s strnjeno obrambo, v kateri v udarni enajsterici pričakujemo tudi Bijola. Zaradi poškodbe bo v napadu manjkal njegov soigralec Noah Okafor, ne glede na statistiko pa bi bilo vse drugo kot zmaga Manchester Cityja presenečenje.

V Nemčiji se tamkajšnji navijači veselijo slovitega »der klassikerja«, vznemirljivega derbija med vodilnim Bayernom in drugouvrščeno Borussio Dortmund, ki bi se z zmago Bavarcem približala na le pet točk zaostanka. Münchenčani bodo v gosteh še vedno v vlogi favorita, čeprav bosta manjkala Alphonso Davies in kapetan Manuel Neuer. Domači bodo pogrešali branilca Juliana Ryersona, ki bo odsoten zaradi kartonov. Dobrih osemdeset tisoč navijačev bo na štadionu v Dortmundu videlo spektakularen in razburljiv obračun, ki bo za nekaj ur ustavil celotno Nemčijo.

V italijanski Serie A nas čaka veliki derbi med Romo in Juventusom. Rimljani se pred domačimi navijači želijo utrditi v boju za mesta, ki vodijo v Evropo, medtem ko Torinčani lovijo vrh lestvice in nujno potrebujejo točke. Roma je na Olimpicu tradicionalno zelo neugodna, na lestvici pa ima štiri točke več od Juventusa. Slednji v italijanski ligi ni zmagal vse od prvega februarja, pred dnevi je izpadel iz lige prvakov, zaradi kartonov pa bo odsoten še eden izmed njihovih najboljših igralcev sezone Manuel Locatelli.

Več iz teme

športne staveSerie AManchester CityJuventusJaka Bijolnaši na tujem

