Nogomet

City zmanjšal razliko za Arsenalom, a Guardiola ima razlog za skrb

Manchester City je na domačem Etihadu slavil s 3:0 proti Fulhamu, a norveški napadalec Erling Haaland je po prvem polčasu ostal na klopi.
Erling Haaland je po 45 minutah zaključil s tekmo. FOTO:Phil Noble/Reuters
Galerija
Erling Haaland je po 45 minutah zaključil s tekmo. FOTO:Phil Noble/Reuters
T. E.
12. 2. 2026 | 09:12
12. 2. 2026 | 09:23
1:56
A+A-

Manchester City je sinoči rutinirano ugnal londonski Fulham, ki ga je premagal s 3:0. Meščani so delo opravili že pred koncem prvega polčasa, potem ko so med 24. in 39. minuto zabili vse tri zadetke. Prvi se je med strelce vpisal Antoine Semenyo, prišlek iz Bournemoutha, nato sta žogo v mrežo poslala še Nico O'Reilly in z 22 zadetki prvi strelec letošnjega angleškega prvenstva, Erling Haaland.

A 25-letni Norvežan se v drugem delu ni več vrnil na zelenico, zamenjal ga je Omar Marmuš. Trener sinjemodrih Pep Guardiola je po tekmi pojasnil, zakaj se je odločil za menjavo. »Težave. Ni se počutil udobno,« je začel španski trener. »Zakaj? Veliko število tekem. Nisem govoril z zdravniki, ne vem natančno, kaj je imel. Rekel je, da se ne počuti udobno, in pri rezultatu 3:0, z Omarjem in tekmami, ki prihajajo, je bila to zdrava pamet.«

Guardiola bo upal, da poškodba napadalca, ki je v izvrstni formi, ni resna. City je z zmago proti Fulhamu razliko za prvovruščenim Arsenalom zmanjšal na tri točke. Topničarji drevi gostujejo pri Brentfordu. Naslednja tekma Guardiolo in njegove varovance čaka v soboto, ko se bodo v pokalu FA pomerili s četrtoligaškim Salfordom.

Več iz teme

Pep GuardiolaManchester CityErling Haalandangleško prvenstvoArsenal

