City vrgel rokavico Arsenalu in dobil bitko za napadalca (VIDEO)

Manchester City se je pred nadaljevanjem sezone angleškega prvenstva okrepil z reprezentantom Gane Antoinom Semenyom, so sporočili na spletni strani. Čeprav niso razkrili vsote, ki so jo za prestop odšteli Bournemouthu, angleški mediji poročajo o 72 milijonih evrov odškodnine za odličnega krilnega nogometaša.

Semenyo je v tej sezoni eden najboljših posameznikov premier league, na 20 tekmah je dosegel deset golov, od tega tudi zmagovitega na sredini tekmi proti Tottenhamu (3:2), in dodal tri podaje. Trenutno je tretji strelec lige.

Šestindvajsetletni v Londonu rojeni ofenzivni nogometaš se je k Bournemouthu januarja 2023 za dobrih deset milijonov evrov preselil iz Bristol Cityja, pri katerem je tudi začel kariero. V zadnjih treh letih je močno napredoval in si prislužil sanjski prestop k meščanom iz Manchestra.

City na lestvici zaseda drugo mesto s 43 točkami, toliko jih je zbrala tudi tretja Aston Villa, medtem ko ostali klubi že precej zaostajajo. Četrti je Liverpool s 35, na vrhu pa je Arsenal z 49 točkami. Bournemouth je bil pred odhodom Semenya na 15. mestu s 26 točkami.

Semenyo bi utegnil v prvenstvu za City debitirati na mestnem derbiju proti Manchester Unitedu (17. januar), ki se je prav tako zanimal za ganskega reprezentanta.

V tej sezoni je navdušil navijače Bournemoutha tudi s svojim odnosom. FOTO: Paul Childs/Reuters

Še pred tem meščane čakata pokalna obračuna, najprej sobotni dvoboj pokala FA proti nižjeligašu Exeterju in polfinale ligaškega pokala v torek proti Newcastlu.