City za rekordno odškodnino pripeljal maroškega najstnika

Manchester City je uradno potrdil prihod 18-letnega maroškega vezista Ayyouba Bouaddija. Meščani so za prestop njegovemu prejšnjemu delodajalcu Lillu odšteli okoli sto milijonov evrov, kar je rekordna odškodnina za najstnika med angleškimi prvoligaši.

»To je zame in mojo družino zelo poseben dan. Manchester City je zame najboljši klub na svetu. Sanje so to, da sem tukaj in da se lahko imenujem igralec Cityja,« je dejal Bouaddi. Maročan je navdušil na nedavnem svetovnem prvenstvu, na katerem je začel pet od šestih tekem za izbrano vrsto, za Lille pa je lani odigral 42 obračunov.

»Večino svojega življenja sem trdo delal, da bi postal najboljši igralec, kar lahko sem, in dosegel vrh v tem športu. City spremljam že vrsto let in obožujem njihov slog igre. City si vedno prizadeva igrati kakovosten nogomet. Pokazali so, da so zmagovalci – zdi se, da je ta klub ustvarjen za zmage,« je prepričan vezist, ki bo okrepil zvezno vrsto manchestrskega kluba. To sta poleti zapustila španski zvezdnik Rodri in Tijjani Reijnders, medtem ko so meščani pripeljali tudi angleškega reprezentanta Elliota Andersona.

Manchester City se močno zanima tudi za Enza Fernandeza. FOTO: Matthew Childs/Action Images Via Reuters

A pred koncem prestopnega roka si želi City še dodatno preobraziti svojo zasedbo. Po poročanju več medijev se je Newcastle dogovoril glede prestopa Argentinca Nica Gonzaleza, medtem ko desetkratni angleški prvaki po pisanju britanskega BBC-ja pripravljajo ponudbo v višini 140 milijonov evrov za igralca Chelseaja, Enza Fernandeza.