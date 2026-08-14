City zavrnil že drugo ponudbo za Rodrija, Maresca pa: Zgodi se lahko karkoli

Prihodnost Rodrija pri Manchester Cityju je le dva dni pred začetkom tekmovalne sezone še vedno zavita v negotovost. Barcelona si močno želi španskega vezista, in čeprav je City zdaj zavrnil že drugo ponudbo Kataloncev, novi trener sinjemodrih Enzo Maresca možnosti njegovega odhoda ni želel izključiti.

»Prestopni rok je odprt, lahko kupujemo in prodajamo igralce. Zgodi se lahko karkoli,« je pred nedeljskim obračunom za angleški superpokal proti Arsenalu dejal Maresca.

Rodri se je v petek sicer vrnil v Manchester, potem ko je dan prej po družbenih omrežjih zaokrožila fotografija 30-letnega Španca na letu nizkocenovnega prevoznika Ryanair iz Madrida v Liverpool, zaradi katere so se govorice o njegovi prihodnosti le še okrepile.

»Pravkar sem ga videl v klubskih prostorih. Močno sem ga objel, videti je dobro. Bomo videli, kaj se bo zgodilo,« je z nasmehom dodal Maresca in potrdil, da se lahko Rodri po operaciji hrbta konec julija zdaj znova priključi treningom.

Barcelona ne odneha

Katalonci po prvi zavrnjjeni ponudbi, vredni približno 45 milijonov evrov z dodatnimi bonusi, niso dolgo čakali z novim poskusom. Na mizo so položili približno 60 milijonov evrov, a tudi to Cityja ni prepričalo. Angleški prvak naj bi za enega svojih ključnih mož zahteval občutno več, po različnih navedbah celo okoli 80 milijonov evrov, ob tem pa še dodatne bonuse.

Za nogometaša, ki vstopa v zadnje leto pogodbe, bi bila to zajetna naložba, toda Barcelona očitno ne namerava odnehati. Potem ko se je možnost Rodrijeve selitve k Real Madridu v zadnjih tednih precej ohladila, so Katalonci ostali praktično edini resni kandidat, ki bi lahko še to poletje izpeljal veliki prestop.

City že pogleduje za morebitno zamenjavo

Da bi lahko bilo v zadnjih tednih prestopnega roka še zelo živahno, nakazuje tudi dogajanje na drugi strani. Če bi Rodri odšel, je med glavnimi kandidati za njegovo zamenjavo vezist Chelseaja Enzo Fernandez, s katerim je Maresca že sodeloval na Stamford Bridgeu.

Toda Argentinec nikakor ne bi bil poceni rešitev. Chelsea zanj zahteva okoli 140 milijonov evrov, zato bi moral City tudi ob donosni prodaji Rodrija za njegovo zamenjavo še vedno globoko seči v žep.

Italijan pa želi misli za zdaj preusmeriti predvsem na igrišče. City se bo v nedeljo v Cardiffu z Arsenalom pomeril za Community Shield, za Maresco pa bo to prvi finale in prvi boj za lovoriko, odkar je po koncu prejšnje sezone na klopi nasledil Pepa Guardiolo.

»Zame je to lovorika. Ko igraš finale in je na voljo lovorika, jo želiš osvojiti,« je poudaril Maresca.