Članice Uefe enotne, na mizi tudi izključitev Izraela

Evropska nogometna zveza (Uefa) bo po naših informacijah kmalu, morda že naslednji teden, pretehtala odločitev o morebitni izključitvi izraelskih reprezentanc in klubov iz evropskih tekmovanj. Gre za Maccabi Tel Aviv v evropski ligi in izraelske reprezentance.

Članska izbrana vrsta Izraela bi lahko kljub temu nadaljevala v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo naslednje leto v ZDA, Mehiki in Kanadi, saj mundial in kvalifikacije organizira Svetovna nogometna zveza (Fifa). A tudi slednja razmišlja o izključitvi Izraela zaradi genocida, ki so ga v Gazi prepoznali Združeni narodi.

Uefa že avgusta opozorila na Gazo

Uefa je že avgusta opozorila svetovno javnost na nesprejemljivost dogajanja v Gazi, potem ko je pred tekmo za evropski superpokal razvila ogromen transparent, na katerem je pisalo »Prenehajte ubijati otroke, prenehajte ubijati civiliste«, predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu pa sta delala družbo med podelitvijo kolajn Mohamed in Tala, otroka iz Gaze.

Uefa je pred začetkom tekme za evropski superpokal v Vidmu razvila zgovoren transparent. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Po naših informacijah je dozorela odločitev Uefe za izključitev še ene od njenih 55 članic – potem ko je to zaradi invazije na Ukrajino doletelo Rusijo –, četudi Čeferin a priori ni naklonjen kaznovanju nogometašev in je to izpostavil predvsem v primeru kadetskih in mladinskih reprezentanc Rusije.

Tokrat izstopa mnenje deležnikov v evropski nogometni družini. Večina od 20 članov izvršnega odbora Uefe namreč podpira izključitev izraelskih ekip iz vseh mednarodnih tekmovanj zaradi nesprejemljivih dogodkov v Gazi, enako je tudi stališče večine od 55 članic Uefe. Evropejci so torej pri tem enotni.

Različne napačne informacije

Aleksander Čeferin med letošnjim kongresom Uefe v Beogradu. FOTO: Zorana Jevtić/Reuters

V nekaterih medijih je bilo v zadnjih dneh resda mogoče zaslediti različne špekulacije, ki so jih nato širili naprej drugi. Po enem viru naj bi Uefa minuli torek že odločala o usodi Izraelcev – toda o tem v Nyonu ne vedo nič –, po drugem pa naj Uefa ne bi izključila Izraelcev zavoljo pritiska Američanov, tudi Donalda Trumpa. Po naših virih tudi to ne drži, saj naj se ne bi noben član izvršnega odbora Uefe o tem pogovarjal z nobenim iz političnega vrha ZDA.

Odločitev o izključitvi Izraela iz mednarodnih nogometnih tekmovanj bi morali skoraj gotovo sprejeti tako Uefa kot Svetovna nogometna zveza (Fifa). Fifa ima med članicami tako Izrael kot Palestino. Predsednik Fife Gianni Infantino z vsemi mogočimi potezami želi ohraniti dobre odnose tako z ZDA kot z družino arabskih držav, saj Fifa z obema tesno poslovno sodeluje, toda v primeru Izraela bo moral Švicar – četudi nerad – naslednji teden naposled zavzeti jasno stališče.