Clasico med politiko in športom

Ljubljana

Po neprepričljivem vstopu v sezono sta bila ogrožena oba trenerja, Barcelonin Ernesto Valverde (levo) in Realov Zinedine Zidane. Zdaj sta trdno v sedlu. FOTO: AFP

Za varnost bo v katalonskem glavnem mestu skrbelo kar 3000 policistov. FOTO: AFP

- »Ljudje si želijo videti le dober nogomet.« Slovitine bi mogel biti bolj apolitičen in športen pred nocojšnjim 179. clasicom, dvobojem Barcelone in Reala Madrida. A v Kataloniji je v zadnjih letih nogomet tudi najpomembnejše orodje borcev za neodvisnost in politike. Krojila je tudi derbi, ki bi ga morala velika tekmeca odigrati 26. oktobra.Logistika tekme je pod močnim vplivom tekme. Obe moštvi bosta ure pred tekmo preživeli v istem hotelu Princesa Savoi, v katerem bo tudi kosilo klubskih vodstev. Običajno so jedli na Camp Nou. Na štadion bosta prišli istočasno – dve uri pred tekmo.Barça in Real sta poravnana na vrhu lestvice (oba po 35 točk, razlika v golih +23:+21), liga prvakov je za njima, forma je v vzponu. Le Realov letošnji najdražji nakupje poškodovan.Trenerjain Zidane sta od prve tekme v sezoni dežurna krivca za vse, kar je bilo slabega, tega pa, razen všečnosti, skoraj ni. Barcelona je bila prva tudi v skupinskem delu tekmovanja, Real je zaostal le za PSG.»Na začetku sezone ni bilo govora o lovoriki, ampak o tem, kako bomo dobili tri, štiri tekme. Frustracije so bile velike, ker ni bilo zmag,« je potožil Valverde, Zidane je dodal modrost. »Nogomet pozablja, kaj si naredil v preteklosti.«Barcelona s trojčkominje močnejša v napadu, Real ima premoč v zvezni vrsti. Zidane bo štiri kandidate (4-4-2) izbral medin. Obnaj bi bil v konici napada. Zidane ni Valižanov navijač, a ve, da ima najbolje plačani Realov posameznik »klik« za potezo več.Zakaj bi lahko bila tekma manj spektakularna, kot je v Madridu, kjer Barcelona praviloma zmaguje? »Real igra doma odprto, na Camp Nou je previdnejši,« je razkril najboljši strelec clasicov. Messi je zabil 18 golov, drugi na lestvici14 in tretjidevet. Realovo trpljenje v derbijih ponazarja kapetanove travme.je igralec z največ izključitvami (5), tri so bile neposredne.Prvenstvena bilanca je zelo tesna: 178 tekem, po 72 zmag za obe ekipi, 34 neodločenih izidov, pri razliki v golih je v minimalni prednosti Barcelona z 288:286.