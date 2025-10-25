Bo Mbappe občutil čar zmage na clasicu? Bo Šeško zadel proti Brightonu?

V odličnem trenutku prihaja prvi clasico v sezoni 2025/26. Tako Real Madrid kot Barcelona sta v izvrstni formi, jutri ob 16.15 bo štadion Santiago Bernabeu gostil dvoboj gigantov z vrha lestvice la lige. Se lahko Katalonci, ki branijo vse španske lovorike in so v prejšnji sezoni dobili vse štiri velike derbije, tudi brez Roberta Lewandowskega zavihtijo nazaj na vrh? Bo Kylian Mbappe le dočakal zmago na največji tekmi v evropskem klubskem nogometu? Bo Benjamin Šeško zadel proti Brightonu? V Italiji je glavni derbi Napoli proti Interju. Atletico Jana Oblaka igra v ponedeljek.



Ekipaje v prejšnji sezoni ostala nerešena enigma za kraljevi klub, osvojila je vse tri domače trofeje, Real dvakrat premagala v la ligi, enkrat v kraljevem pokalu in enkrat v španskem superpokalu. Razlika v golih je bila 16:7. Oktobrska klasika v Madridu se je končala z 0:4, dvakrat je zadel Lewandowski, po enkratin

konec tedna na tujem

Medtem ko je slednji že okreval po poškodbi, pa Lewandowski ni dobil zelene luči, potem ko si je na reprezentančni akciji Poljske nategnil stegensko mišico. V njegovi odsotnosti sta v torek proti Olympiakosu (6:1) blestela Fermin Lopez (3 goli) in Marcus Rashford (2), priložnost je izkoristil tudi 17-letni Dro Fernandez, še en biser akademije La Masia.

Fermin Lopez je dosegel hat-trick proti Olympiakosu. FOTO: Manaure Quintero/AFP

Tudi Real Madrid derbi pričakuje poln samozavesti. Xabi Alonso je odlično zamenjal Ancelottija, na 12 tekmah je vpisal 11 zmag, edini madež je poraz z mestnim tekmecem Atleticom (2:5). Na lestvici ima dve točki prednosti pred Barcelono, v ligi prvakov ima po treh tekmah 100-odstotni izkupiček, potem ko je v sredo premagal Juventus z 1:0. Prvič v sezoni se je med strelce vpisal Jude Bellingham, prebuja se Vinicius Junior ...

španski nogometni clasico

Mbappe pa igra v življenjski formi, na omenjenih 12 tekmah je dosegel 15 golov (ostali igralci 13), proti Juventusu je prekinil niz 11 tekem za klub in reprezentanco, na katerih je zatresel mrežo. »Nismo odvisni od njega. Goli prinašajo zmage, toda za njimi je veliko dela,« sicer pravi Alonso, čeprav statistika kaže drugače. »Zelo smo zadovoljni z njegovimi predstavami, je pravi vodja, ki mu drugi igralci sledijo.«

Realova domača desetica

Francoz mora zdaj premagati še en urok, imenovan FC Barcelona. Njegov prvi clasico je bil nočna mora, v prepovedanem položaju se je znašel osemkrat, zaradi enega so mu razveljavili gol. »Čas je, da pokažem, kdo sem,« je dejal januarja pred finalom španskega superpokala v Savdski Arabiji. Real je bil razmontiran z 2:5, vendar je Mbappe zadel in se vpisal v zgodovino clasicov.

Jude Bellingham je v sredo dosegel prvi gol v sezoni za zmago proti Juventusu. FOTO: Thomas Coex/AFP

Tako kot se je v tesnejšem porazu z 2:3 v finalu španskega pokala. Maja je Mbappe dosegel že hat-trick proti Barceloni, vendar so Los Blancos vseeno izgubili s 3:4 in Blaugrani podarili naslov prvaka.

Je napočil čas, da ob neprepričljivi Barcelonini obrambi – ta je bila najbolj izpostavljena v začetku meseca ob porazu z 1:4 pri Sevilli – končno dočaka slavje na clasicu? Tradicija namiguje na pozitiven odgovor, Real je na domačem štadionu v vseh tekmovanjih nanizal 10 zmag, več kot katerakoli druga ekipa v petih najmočnejših evropskih ligah.

Lamine Yamal je dobro okreval po poškodbi. FOTO: Manaure Quintero/AFP

Še pogled v zgodovino clasicov: 105 zmag Real Madrida, 104 zmage Barcelone, 52 tekem pa se je končalo neodločeno.