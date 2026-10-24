Bo Carrick dočakal Šeška, Yamal in Mbappe kot Messi in Ronaldo?

Benjamin Šeško utegne dobiti novega trenerja, še preden se vrne po skrivnostni poškodbi golenice. Že jutri bo nad Michaelom Carrickom visel Damoklejev meč, če Manchester United ne bo potolažil lastnikov in navijačev z zmago proti Bournemouthu. Oči nogometne javnosti pa bodo uprte v derbi med Barcelono in Real Madridom. To je še vedno eden največjih športnih dogodkov, a po koncu obdobja Lionela Messija in Cristiana Ronalda išče novo identiteto. Lahko Lamine Yamal in Kylian Mbappe obudita nekdanjo veličino clasica?



Če bo Barcelona naredila »10/10«, bo že skoraj neulovljiva. Če bo na Camp Nouu prvič po petih letih zmagal Real in bo Atletico z Janom Oblakom ugnal Deportivo, pa se nam lahko obeta napet boj za naslov vse do konca. Barcelona ima pet točk naskoka nad Atleticom in šest nad Realom.

konec tedna na tujem

Moštvo Hansija Flicka je sezono začelo silovito. Za devet zmag je doseglo 39 zadetkov in jih prejelo devet. Barcelona se ponaša z daleč najučinkovitejšim napadom la lige. A ima tudi slabosti. V torek je v ligi prvakov doživela prvi poraz v sezoni, ko jo je PSG premagal s 4:2. Parižani so pokazali, kako ranljiva je lahko Flickova ekipa ob izgubljeni žogi, predvsem zaradi visoko postavljene obrambne vrste.

Madridčani pod vodstvom Joseja Mourinha v prvenstvu niso tako prepričljivi. Na devetih tekmah so zbrali sedem zmag in dva poraza ter dosegli 23 golov. V Katalonijo prihajajo po uspešnem evropskem nastopu, saj so premagali Leipzig. Real stavi na Mbappeja, ki bo skušal izkoristiti prostor za Barcelonino obrambo. Francoz bo imel še več odgovornosti zaradi odsotnosti kaznovanega Viníciusa Juniorja.

Bo Michael Carrick obrnil krivuljo? FOTO: Piero Cruciatti/AFP

Tako Yamal kot Mbappe lahko z eno potezo odločita tekmo, njuni medsebojni obračuni pa bi lahko zaznamovali novo obdobje rivalstva med španskima velikanoma. Dvoboj bo imel dodatno simbolično težo tudi zaradi ponedeljkove podelitve zlate žoge. Med kandidati zanjo sta tudi Yamal in Mbappe. Njun obračun bo tako priložnost, da se tik pred razglasitvijo predstavita na enem največjih nogometnih odrov, čeprav na glasovanje njuni predstavi ne bosta imeli vpliva. Morda jima nagrado izpred nosu vzame Harry Kane iz Bayerna.

Favoriti Katalonci

Barcelona se bo morala znajti brez nekaterih pomembnih igralcev. Dani Olmo je zaradi poškodbe mišice izpadel iz moštva, odsoten je tudi Eric García, nastop Julesa Koundeja je vprašljiv. Real bo skušal izkoristiti prav te težave, a ga čaka zahtevna naloga. Barcelona ima glede na formo in domače igrišče vlogo favorita – na slovenski stavnici ima kvoto na zmago 1,60, Real 3,90 – vendar so prav njuni medsebojni obračuni večkrat potrdili, da ima clasico svoje zakonitosti.

Nogometna javnost doživlja clasico malce drugače kot v obdobju Messija in Ronalda. Evropska merila namreč postavljajo drugje, predvsem pri PSG, pa tudi Arsenalu, Bayernu. Barcelona je pod vodstvom Flicka najbolj atraktivna ekipa na svetu, a to ni dovolj za evropsko slavo. Katalonski velikan na novo lovoriko v ligi prvakov čaka od leta 2015. Real pa je v zadnjih sezonah veliko manj prepričljiv kot v času Zinedina Zidana in Carla Ancelottija. Xabi Alonso in Alvaro Arbeloa se nista znašla, zato je predsednik Florentino Perez stavil na preizkušenega mačka Mourinha.