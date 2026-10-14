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Nogomet

Clasico že ima prvo žrtev, Vinicius Junior brez tekme vseh tekem

Disciplinska komisija španske nogometne zveze je Brazilcu dodelila štiri tekme prepovedi igranja zaradi izključitve naprvenstveni tekmi proti Villarrealu.
Vse je po starem, Vinicius Junior tudi pod taktirko Joseja Mourinha ne more brzdati svojih čustev. FOTO: Alejandro Martinez Velez/Reuters
Galerija
Vse je po starem, Vinicius Junior tudi pod taktirko Joseja Mourinha ne more brzdati svojih čustev. FOTO: Alejandro Martinez Velez/Reuters
Š. R., STA
14. 10. 2026 | 20:00
14. 10. 2026 | 20:01
1:15
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Zvezdniški napadalec španskega nogometnega velikana Reala Madrida, Brazilec Vinicius Junior, bo moral izpustiti veliki derbi španske lige proti Barceloni 25. t. m.. Disciplinska komisija španske zveze mu je namreč dodelila štiri tekme prepovedi igranja zaradi izključitve na sobotni prvenstveni tekmi proti Villarrealu.

Madridčani so omenjeno tekmo dobili z 1:0, vendar je Vinicius Junior moral z igrišča 20 minut pred koncem tekme. Takrat je Brazilec najprej dosegel gol, ki pa so ga sodniki razveljavili, ker je pred tem za lase povlekel tekmeca. Disciplinska komisija je potrdila kazen za brazilskega reprezentanta, dodelila mu je dve tekmi prepovedi zaradi rdečega kartona in dve zaradi protestov proti sodniku.

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Vinicius JuniorReal MadridBarcelonadisciplinska kazen

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SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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