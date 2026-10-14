Clasico že ima prvo žrtev, Vinicius Junior brez tekme vseh tekem

Zvezdniški napadalec španskega nogometnega velikana Reala Madrida, Brazilec Vinicius Junior, bo moral izpustiti veliki derbi španske lige proti Barceloni 25. t. m.. Disciplinska komisija španske zveze mu je namreč dodelila štiri tekme prepovedi igranja zaradi izključitve na sobotni prvenstveni tekmi proti Villarrealu.

Madridčani so omenjeno tekmo dobili z 1:0, vendar je Vinicius Junior moral z igrišča 20 minut pred koncem tekme. Takrat je Brazilec najprej dosegel gol, ki pa so ga sodniki razveljavili, ker je pred tem za lase povlekel tekmeca. Disciplinska komisija je potrdila kazen za brazilskega reprezentanta, dodelila mu je dve tekmi prepovedi zaradi rdečega kartona in dve zaradi protestov proti sodniku.