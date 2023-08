Človekoljubni zeleno-beli

Direktor slovenskega nogometnega prvoligaša Olimpije Igor Barišić je na novinarski konferenci ljubljanskega kluba dejal, da bodo vse prihodke od tekem z Domžalami in Celjem namenili žrtvam nedavnih poplav. Tekma četrtega kroga z Domžalčani je na sporedu v soboto ob 17.30.

»Zame in za upravo kluba je to najpomembnejša novinarska konferenca do zdaj. Po izgubljeni tekmi proti Galatasarayu pred nekaj dnevi sem v intervjuju izjavil, da je Ljubljana naš dom. Seveda smo bili žalostni po porazu, a mi je predsednik kluba Adam Delius dejal, da smo mi žalostni zaradi izgubljene tekme, medtem ko so nekaj kilometrov stran ljudje obupani in ne vedo, kako naprej. Oni imajo razloge, da so žalostni, mi ne. Zato sem sklical to konferenco, da pozovem vse navijače, vse, ki so pripravljeni pomagati tem ljudem po katastrofi,« je uvodoma novinarje nagovoril direktor Barišić.

»Vsi prihodki tekme z Domžalami bodo namenjeni v humanitarne namene. Vemo, da se bliža tekma s Celjem, kjer bo še več ljudi, zato sva se s predsednikom odločila, da bomo tudi vse prihodke s te tekme namenili v dobrodelne namene,« je dodal.

Kot je pojasnil, je bil to razlog za današnjo novinarsko konferenco. »Glede na zgodovino Olimpije je kdo pričakoval, da bo ta povezana s kakšno drastično spremembo ali menjavo v strukturi kluba. Dokler sem jaz direktor kluba, teh sprememb ne bo. To, kar se zdaj dogaja v državi, je veliko bolj pomembno,« je povedal Barišić.

Ta je še enkrat pozval vse navijače, da napolnijo Stožice in dokažejo, da se to zmore tudi v slovenski ligi, na takšen način pa pomagajo ljudem, ki so izgubili streho nad glavo.

»Igralci na igrišču so pokazali, da lahko dajo vse od sebe, sedaj pa je na navijačih, da napolnijo štadion in pokažemo, da smo tukaj en za drugega. Ljudje potrebujejo prijatelje takrat, ko gre slabo in ne takrat, ko se zmaguje. Takrat so vsi prijatelji, ko pa se ljudje znajdejo stiski, se skoraj vsi razbežijo. Želimo si temu biti nekakšno nasprotje, ko je najhujše, pomagamo eden drugemu,« je še dodal Barišić.