Najlepši štadion v Italiji? Prvič v zgodovini bo tam donela himna lige prvakov

Nogometna liga prvakov je vajena največjih in najsodobnejših evropskih štadionov, nocoj pa bo obiskala enega svojih najbolj slikovitih novih domov. Como bo ob 21. uri proti Leipzigu odigral prvo tekmo v ligi prvakov v zgodovini kluba, zgodovinski večer pa bo gostil štadion Giuseppe Sinigaglia tik ob obali jezera Como.

Skoraj sto let star objekt, odprt leta 1927, je zaradi svoje lege nekaj posebnega že brez evropskega nogometa. Stoji praktično na obali slikovitega jezera, le nekaj minut hoje od središča mesta, za tribunami pa se dvigajo okoliški hribi. Toda še pred nekaj meseci ni bilo gotovo, ali bo majhen in zastarel štadion sploh lahko gostil ligo prvakov.

Como ga je zato poleti prilagodil zahtevam Uefe. Zgradili so novo tribuno ter izboljšali infrastrukturo, varnostne in operativne sisteme, nato pa dobili dovoljenje, da evropske tekme namesto na nadomestnem prizorišču igrajo doma. Za nocojšnjo tekmo bo zaradi pravil Uefe na voljo 10.875 sedežev.

Težko bi si izbrali primernejši kraj za evropsko premiero kluba, katerega vzpon je bil v zadnjih letih skoraj tako spektakularen kot razgled s Sinigaglie. Como je še v sezoni 2018/19 igral v serie D, četrtem kakovostnem razredu italijanskega nogometa, leta 2024 se je vrnil v serie A, minulo sezono pa pod vodstvom Cesca Fàbregasa osvojil četrto mesto – najvišjo uvrstitev v klubski zgodovini.

Nocoj bo tako klub, ki je pred sedmimi leti igral četrtoligaški nogomet, prvič stopil na evropski oder. In to doma, na štadionu, na katerem je igral tudi v svojih precej manj bleščečih časih.