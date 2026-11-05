Nor večer Coma, v Franciji so zabili kar devet golov

V Franciji se je zgodilo nekaj, česar nogometna liga prvakov še ni videla. Italijanski prvoligaš Como, ki letos prvič igra v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju in je nedavno povsem nadigral Manchester United Benjamina Šeška, je na gostovanju pri Lensu slavil z neverjetnih 9:1. Pod zgodovinsko zmago moštva Cesca Fabregasa se je s tremi zadetki podpisal Anastasios Douvikas.

Italijani so na štadionu Bollaert-Delelis od prve minute narekovali ritem. Že v sedmi minuti je mrežo gostiteljev načel grški napadalec Douvikas, ki je v 32. minuti prednost podvojil. Do odmora je na 3:0 povišal še Nico Paz, v nadaljevanju pa se je francoska obramba povsem sesula.

Como je ob tem postal šele druga ekipa, ki je na eni tekmi lige prvakov dosegla devet golov. Prvemu je to uspelo Bayernu ob zmagi nad Dinamom iz Zagreba z 9:2 leta 2024. Hkrati je z zmago nad Lensom izenačil rekord lige prvakov po najvišji razliki v zadetkih (Real Madrid in Liverpool sta v preteklosti dvakrat slavila z 8:0).

V razmiku desetih minut sta zadela Lucas Da Cunha in Marc-Oliver Kempf, Douvikas pa je v 57. minuti dopolnil svoj trojček zadetkov. Med strelce so se nato vpisali še Mattia Liberali, Martin Baturina in Matteo Papaccioli. Edini gol za domače je prispeval Ruben Aguilar.

Como, ki v ligi prvakov nastopa prvič, ima po štirih tekmah devet točk in je na lestvici četrti. Lens je po tretjem porazu ostal pri treh točkah. Za Fabregasovo zasedbo je to še ena potrditev izjemnega vzpona kluba, ki se je v kratkem času iz italijanskega drugoligaša prelevil v eno najzanimivejših zgodb evropskega nogometa.