  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Conte Napoli okrepil z De Bruynejem in Langom, a ga skrbi Lukaku

    Konec tedna se vrača italijansko prvenstvo. Naziv glavnega kandidata za naslov pripada Napoliju, na stavnicah favorita za naslov tudi Inter in Juventus.
    Lani se je naslova prvakov veselil Napoli. FOTO: Remo Casilli/Reuters
    Galerija
    Lani se je naslova prvakov veselil Napoli. FOTO: Remo Casilli/Reuters
    Š. R., STA
    19. 8. 2025 | 12:10
    19. 8. 2025 | 12:11
    5:48
    A+A-

    Konec tedna bodo novo sezono začeli tudi v elitni italijanski ligi. Naslov brani Napoli, ki je tudi glavni favorit za ubranitev lovorike. V ligi bo tudi nekaj Slovencev, natančno število bo sicer jasno po izteku poletnega prestopnega roka.

    V novo sezono Napoli vstopa kot veliki favorit za končno prvo mesto. Antonio Conte je v svoji prvi sezoni v Neaplju svoje trenersko delo nadgradil z naslovom, v drugi pa bo spet meril povsem na vrh. Uprava je poleti še okrepila že tako kar impresivno zasedbo in med drugimi pripeljala branilca Sama Beukemo, napadalno usmerjenega Noo Langa in predvsem izkušenega vezista Kevina De Bruyneja. Nekaj skrbi je Conteju povzročila poškodba Romeluja Lukakuja, tako da bi klub znal še malce pokukati na nogometni trg za novega napadalca, ki bi delal družbo še eni okrepitvi Lorenzu Lucci.

    image_alt
    Neapelj gori, Conte izziva predsednika; Inter rešuje sezono v Münchnu

    Med glavnimi tekmeci Napolija bodo po napovedi lanski podprvak Inter, Juventus, Roma in Milan. Inter (706 milijonov evrov), po tržni vrednosti vodilni italijanski klub pred Juventusom (589,7), Milanom (494,3), Atalanto (448,6) in Napolijem (437,05), je zamenjal trenerja. Namesto Simoneja Inzaghija je prišel Cristian Chivu, ki je v prejšnji sezoni Parmo, za katero igra Tjaš Begić, iz druge pripeljal v prvo ligo.

    Inter je poleti sicer pripeljal nekaj okrepitev, a nobene posebej odmevne, kljub temu pa bo imel na voljo spodobno zasedbo na čelu s prvim zvezdnikom Lautarom Martinezom, s 95 milijoni evrov tudi najvrednejšim igralcem lige. V boju za najvišja mesta je pričakovati tudi Juventus, ki ga bo še naprej vodil Igor Tudor. Ta je ekipo prevzel marca, jo popeljal do lige prvakov, poleti predvsem odkupil nekaj izposojenih igralcev, kot prostega igralca pa dobil napadalca Jonathana Davida, od katerega v Torinu pričakujejo veliko. Velik posel pa so črno-beli naredili, ko so zadržali Kenana Yildiza in Andreo Cambiasa. Vprašljiva ostaja prihodnost v klubu Dušana Vlahovića, prav tako še ni uradno potrjeno, da bo Juve odkupil Randala Koloja Muanija.

    Napoli, Inter in Juventus so tudi na stavnicah glavni favoriti za prva tri mesta, za preostala evropska bodo najresnejši kandidati Roma, Milan, Atalanta, Lazio in Fiorentina. Roma optimizem nabira v nekaj zanimivih okrepitvah in predvsem v dejstvu, da jo bo vodil dosedanji tvorec Atalantinih uspehov Gian Piero Gasperini. Milan, znova ga bo vodil Max Allegri, je bil kar dejaven na trgu in za okrepitve zapravil približno 100 milijonov evrov, največjo pozornost pa je vzbudil prihod hrvaškega mojstra Luke Modrića. Po drugi strani pa je ostal predvsem brez Tijjanija Reijndersa.

    image_alt
    Juventus izbral novega trenerja, stari pa še ne želi odstopiti

    Manj nevarna naj bi bila po napovedih Atalanta in Lazio. Atalanto je prevzel Ivan Jurić, ki goji povsem drugačen nogomet, kot ga je Gasperini, ki je zagovarjal všečno, napadalno igro. Obenem Atalanto, ki je nazadnje od Interja odkupila bočnega branilca Nicolo Zalewskega, pesti še saga z Ademolo Lookmanom, ki si želi oditi iz kluba. Nadomestiti pa mora tudi odhod prvega strelca Matea Reteguija, ki so ga prodali v Savdsko Arabijo za skoraj 70 milijonov evrov.

    Lazio ima na voljo bolj ali manj enako zasedbo kot v prejšnji sezoni, ko je za malo ostal za šestim mestom. Ekipo, ki jo je okrepil predvsem vezist Nicolo Rovella iz Juventusa, še naprej vodi Maurizio Sarri, medtem ko se je na klop Fiorentine usedel Stefano Pioli. Tako kot v zadnjih letih lahko štrene najboljšim mešata tudi Bologna in ambiciozni Como, zasedba Cesca Fabregasa je poleti kar precej - približno 100 milijonov evrov - zapravljala za okrepitve.

    Od Slovencev sta za zdaj pri Udineseju, ki sodi nekam v sredino lestvice, še David Pejičić in Sandi Lovrić, a slednjega povezujejo z odhodom v Anglijo, kamor je iz Vidma poleti odšel že Jaka Bijol. Več let steber obrambe videmskega kluba je po novem pri prvoligašu Leedsu. Lovrića pa mediji selijo v drugo ligo k Watfordu.

    image_alt
    Skupaj odhajata Jaka Bijol in predsednik Udineseja

    Od novincev v ligi največ možnosti za obstanek pripisujejo Sassuolu, medtem ko naj bi bila Cremonese in Pisa glavna kandidata za izpad, ob njiju še Cagliari, Verona in Lecce. Člana Pise sta Žan Jevšenak in Jan Mlakar, predvsem slednji naj bi v kratkem dobil novega delodajalca.

    Sezona v serie A se bo končala 24. maja prihodnje leto. Prva štiri mesta prinašajo igranje v ligaškem delu lige prvakov, peto v ligaškem delu evropske lige, šesto pa v zadnjem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Zadnja tri mesta v 20-članski ligi pa vodijo v drugo ligo.

    V soboto bodo prve štiri tekme igrali Genoa in Lecce, Sassuolo in Napoli, Milan in Cremonese ter Roma in Bologna. V nedeljo bodo obračuni Cagliari - Fiorentina, Como - Lazio, Atalanta - Pisa in Juventus - Parma. V ponedeljek bosta še tekmi Udinese - Verona in Inter - Torino.

    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmevna zmaga

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    18. 8. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Atletski center Ljubljana

    Šišenskega stadiona Žak ni več

    Začela se je gradnja novega Atletskega centra Ljubljana, pomembnega za razvoj slovenske atletike.
    Manja Pušnik 18. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Kaj se je dogajalo na obisku Evrope pri Trumpu (v živo)

    Na srečanju glavna razprava o končanju vojne in varnostnih jamstvih za Ukrajino.
    18. 8. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Serie AInterNapoliJuventusitalijansko prvenstvoAtalantaRomaLazio

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Brezzobi embargo

    Slovenija v objemu Izraela tesneje, kot bi vlada rada

    Zakaj embargo na orožje in vojaško opremo Izraelu škodi Sloveniji in ne Izraelu, ki še vedno dobiva denar iz Slovenije.
    Novica Mihajlović 19. 8. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarska gibanja

    Šibko prvo polletje bo oklestilo letošnjo gospodarsko rast

    Slovenija je letos med najmanj uspešnimi v Uniji in bo težko dosegla več kot enoodstotno povečanje gospodarstva, ugotavlja prvi ekonomist GZS Bojan Ivanc.
    Miha Jenko 19. 8. 2025 | 13:06
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Pogačar in Roglič bosta še lovila tretjo tritedensko dirko

    V celotni kolesarski zgodovini je skupni seštevek na Giru, Touru in Vuelti osvojilo le sedem legend.
    Matic Rupnik 19. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Banka Slovenije

    Bančni dobički ob polletju presegli pol milijarde evrov

    Polovico rasti bilančne vsote banke ustvarile z rastjo depozitov gospodinjstev, rastejo tudi stanovanjska posojila.
    Karel Lipnik 19. 8. 2025 | 12:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pulj

    Župan protestno zapustil spominsko slovesnost po komentarjih o genocidu

    Predstavnik italijanske manjšine Enio Forlani je tragedijo v govoru označil za genocid, kar je po mnenju Grbina zgodovinski revizionizem.
    19. 8. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Pogačar in Roglič bosta še lovila tretjo tritedensko dirko

    V celotni kolesarski zgodovini je skupni seštevek na Giru, Touru in Vuelti osvojilo le sedem legend.
    Matic Rupnik 19. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Banka Slovenije

    Bančni dobički ob polletju presegli pol milijarde evrov

    Polovico rasti bilančne vsote banke ustvarile z rastjo depozitov gospodinjstev, rastejo tudi stanovanjska posojila.
    Karel Lipnik 19. 8. 2025 | 12:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pulj

    Župan protestno zapustil spominsko slovesnost po komentarjih o genocidu

    Predstavnik italijanske manjšine Enio Forlani je tragedijo v govoru označil za genocid, kar je po mnenju Grbina zgodovinski revizionizem.
    19. 8. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo