Conteju 17 milijonov evrov odpravnine

Devet dni, odkar je svoje igralce označil za razvajene in sebične, je moral Antonio Conte (53) po 16 mesecih zapustiti mesto trenerja Tottenhama.

Do konca sezone bo ekipo vodil njegov pomočnik Cristian Stellini. Conte naj bi po dogovoru s predsednikom kluba Danielom Levyjem prejel 17 milijonov evrov odpravnine, toliko je znašala njegova letna plača.

Antonio Conte bo prejel bogato odpravnino. FOTO: Paul Childs/Reuters

Tottenham je ta čas četrti v premier league in se oklepa zadnjega mesta, ki vodi ligo prvakov. Pred njim so tekme z neposrednimi konkurenti, kot so Brighton, Newcastle, Manchester United in Liverpool. Tottenham naslednja tekma čaka 3. aprila pri Evertonu.

Med kandidati za novega trenerja so Julian Nagelsmann, ki ga je prejšnji teden odpustil Bayern, bivši trener Spurs Mauricio Pochettino, Marco Silva, Ange Postecoglou in Roberto De Zerbi.

Antonio Conte in Harry Kane nista našla skupnega jezika. FOTO: David Klein/Reuters

Conte je nasledil Nuna Espirita Santa novembra 2021 in moštvo pripeljal v ligo prvakov. Za njim je stresno leto, v katerem je izgubil tri prijatelje, kondicijskega trenerja pri Tottenhamu Giana Piera Ventroneja, Sinišo Mihajlovića in Gianluco Viallija, sam pa je prestal operacijo žolčnika.