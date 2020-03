Copa America po zgledu eura

Vodstvo Južnoameriške nogometne zveze (CONMEBOL) je zaradi pandemije novega koronavirusa preložilo južnoameriško prvenstvo, ki bi moralo biti na sporedu med 12. junijem in 12. julijem v Argentini in Kolumbiji. Copa America bo po novem med 11. junijem in 11. julijem prihodnje leto.



»Predsednik zveze Alejandro Dominguez je skupaj z desetimi predsedniki nogometnih zvez sprejel edino pravo odločitev. Naša prioriteta je, da zaščitimo nogometaše, navijače, medije in prebivalce prizorišč tekem,« so sporočili s Conmebola in se posebej zahvalili tudi predsedniku UEFA Aleksandru Čeferinu, ki je usklajeval dogajanje ob odločitvi obeh celinskih zvez.



Zadnji zmagovalci južnoameriškega prvenstva so Brazilci, ki so pred slabima dvema letoma v finalu na domačih tleh ugnali Peru s 3:1.