Courtois bi igral za 30 milijonov, soproga mu grozi z ločitvijo

Belgijski nogometni vratar Thibaut Courtois se je znašel pred eno najtežjih odločitev v karieri, pri čemer je zanimivo, da ne gre za športne razloge, temveč za ultimat, ki mu ga je postavila soproga. Pred zadnjim »clasicom« med Barcelono in Realom je nogometni svet razburila novica iz Savdske Arabije. Tamkajšnji prvoligaš Al Qadsiah naj bi Courtoisu poslal donosno ponudbo, namesto navdušenja pa je sledil družinski spor.

Po poročanju arabskih medijev so Courtoisu ponudili letno plačo v višini 30 milijonov evrov. To je skoraj štirikrat več, kot trenutno zasluži na štadionu Santiago Bernabéu, kjer prejema okoli osem milijonov evrov na sezono. Astronomski znesek resda ni prepričal njegove žene, izraelske manekenke Mishel Gerzig. Courtoisu naj bi zagrozila z ločitvijo, če bi podpisal pogodbo in družino preselil v Savdsko Arabijo.

Mishel menda ne želi niti slišati o življenju v Savdski Arabiji in vztraja pri življenju v Evropi. Courtois, ki z Realom vstopa v zadnjih dvanajst mesecev pogodbe, naj bi bil nad selitvijo sprva zelo navdušen – ne le zaradi denarja, temveč tudi zaradi domnevnih napetosti v slačilnici Reala.