Cristiana Ronalda postavili pred brutalno pošten izziv

Številka 1000 v nogometu zveni kot retorična figura, toda pri Cristianu Ronaldu v teh dneh postaja zelo konkreten cilj, ki bo sooblikoval jesen lige narodov in morda tudi portugalsko nogometno politiko. Ker je portugalec že pri 979 golih in ga od tisočice loči le še 21 golov, bo vsak nastop v reprezentančnem dresu podvojen test: ne le rezultat na semaforju, temveč tudi odgovor na vprašanje, ali 41-letni kapetan še vedno prispeva več, kot zahteva.

Članek pokaže, kako novi selektor Jorge Jesus z izjavo, da »preteklost ne šteje«, spreminja razmerje moči v slačilnici, kaj pomeni Ronaldov lov na rekord za njegovo vlogo v ekipi, in zakaj ima Portugalska dovolj kakovosti, da bi lahko igrala tudi brez njega. Ob tem ostaja odprto, ali bo liga narodov prizorišče slovesa legende ali dokaz, da se Portugalci Ronaldu še ne morejo odpovedati.