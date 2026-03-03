Ronaldo zapustil Savdsko Arabijo

Medtem ko tujci ob stopnjevanju konflikta iščejo načine, da bi zapustili Bližnji vzhod, je nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo z zasebnim letalom, vrednim 70 milijonov evrov, sredi noči zapustil Savdsko Arabijo, potem ko so iranske rakete zadele ameriško veleposlaništvo v Riadu.

Ronaldo, član savdskega kluba Al-Nassr, živi v savdski prestolnici s partnerico Georgino Rodriguez in petimi otroki, vendar za zdaj ni jasno, ali so bili vsi na krovu letala.

Ronaldo je z najsodobnejšim letalom bombardier global express po sedmih urah pristal v Madridu, kjer je preživel največji del kariere, zatem pa naj bi odšel na Portugalsko.

Elegantno povsem črno letalo sprejme 15 potnikov in vključuje več različnih prostorov, med drugim suito z zakonsko posteljo in ločenim tušem. Po celotnem notranjem prostoru je okrašeno z nogometaševim logotipom, dopolnjuje pa ga tudi silhueta njegove ikonične proslave zadetka. Rodriguezova je letalo uporabila za potovanje v Milano le prejšnji teden, je poročal The Sun.

Sredina tekma Al-Nassra v Dubaju v pokalu AFC je bila preložena. V Savdski Arabiji (še) niso prekinili prvenstva, vodilni Al-Nassr ima v soboto domačo tekmo z Neomom. Ronaldo lovi enkratni mejnik tisoč doseženih golov, zdaj je po različnih kriterijih nekje okrog 970.