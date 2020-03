Cristiano Ronaldo bo svoja hotela začasno namenil za bolnišnici

Lizbona - Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo bo svoja hotela pod blagovno znamko CR7 na Portugalskem spremenil v začasni bolnišnici, če bo zaradi novega koronavirusa to potrebno, pripravljen pa je pokriti tudi plačila zdravnikov in drugega osebja.



Ronaldo ima v lasti v svoji rodni državi hotela v Lizboni in na Madeiri, kjer je trenutno v samoizolaciji na otoku, ki leži sredi oceana na poti proti Ameriki.



Šestintridesetletnik nosi dres Juventusa iz Torina, katerega član je prvi nogometaš, ki je bil na Apeninskem polotoku pozitiven na novi koronavirus, branilec Daniele Rugani.