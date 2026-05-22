Nogomet

Cristiano Ronaldo brez strelske krone, a je osvojil še Savdsko Arabijo

V tretji sezoni in po nedavnem porazu v finalu azijske lige prvakov 2 je Portugalec z Al-Nasrom naposled osvojil naslov državnega prvaka.
Cristiano Ronaldo je v svoji tretji sezoni v savdski ligi popeljal Al Nasr do naslova državnega prvaka. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters
22. 5. 2026 | 07:32
22. 5. 2026 | 08:35
V tretji sezoni v Savdski Arabiji in po nedavnem porazu v finalu azijske lige prvakov 2 (AFC Champions League 2) je Cristiano Ronaldo z Al-Nasrom naposled osvojil naslov državnega prvaka. Portugalec je v odločilni tekmi zablestel z dvema goloma – najprej je natančno izvedel prosti strel, nato pa z močnim udarcem potrdil končni uspeh.

Portugalec v tej sezoni ni najboljši strelec lige, v prvih dveh je bil. Z novim naslovom je dosegel zgodovinski mejnik, ki potrjuje njegovo tekmovalno dolgoživost: postal je edini nogometaš v zgodovini, ki je osvojil naslov prvaka in hkrati naziv najboljšega strelca v štirih različnih državah.

Edinstveni dosežek 

Ronaldo je skozi kariero igral v Angliji, Španiji, Italiji in zdaj v Savdski Arabiji. Z Manchester Unitedom, Real Madridom, Juventusom in Al-Nasrom je osvajal tako klubske kot posamične lovorike. Statistika potrjuje njegovo edinstvenost, saj nihče drug ni bil tako močan v štirih različnih prvoligaških tekmovanjih na takšni ravni.

Zadnja gola sta bila skupno njegov 973. in 974. gol v profesionalni karieri. Portugalski napadalec ima zdaj v svojem življenjepisu osem naslovov državnega prvaka, kar ga uvršča v krog redkih izbrancev. Pred njim pa ostajata še dva velika cilja: svetovno prvenstvo in meja 1000 zadetkov.

Magična meja 

Meja tisočih golov je blizu, vendar bo moral Ronaldo nanjo počakati še eno sezono. Kljub statusu najboljšega strelca v zgodovini nogometa, mnogi kritiki menijo, da bi za dokončno potrditev statusa največjega vseh časov moral osvojiti še naslov svetovnega prvaka z reprezentanco.

»Želim doseči številko, ki jo vsi poznajo, in prepričan sem, da mi bo uspelo, če le ne bo poškodb,« je prepričan v svoj cilj.

Ronaldovo povprečje pri Real Madridu (451 golov na 438 uradnih tekmah) dokazuje, da gre za igralca, rojenega za doseganje golov. Izjemne številke je zadržal tudi drugod, saj je razen v matičnem Sportingu (5 golov) pri vseh ostalih delodajalcih presegel mejo 100 golov.

