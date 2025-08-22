  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Cristiano Ronaldo dobil nov kip v naravni velikosti

    V rojstnem kraju so se vnovič posvetili slovitemu Cristianu Ronaldu, ki v Savdski Arabiji še vedno iga vrhunsko.
    Cristiano Ronaldo od leta 2023 igra za Al Nassr. FOTO: Wun Suen/AFP
    Galerija
    Cristiano Ronaldo od leta 2023 igra za Al Nassr. FOTO: Wun Suen/AFP
    Matic Rupnik
    22. 8. 2025 | 08:31
    22. 8. 2025 | 08:31
    1:46
    A+A-

    Legendarni portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo je na rojstnem otoku Madeira dobil nov kip v naravni velikosti. Avtor kipa je Iranec Mohamad-Reza Norouzi, postavljen pa bo v Ronaldovem muzeju v Funchalu, prestolnici otoka.

    image_alt
    Od videoiger in klavirja do finančnega vlaganja

    Muzej je sicer v lasti Ronaldove družine, v njem pa hranijo razne spominke, povezane z njegovo zgodovino pri vseh največjih klubih, kjer je igral. To ni prvi kip, ki ga je dobil portugalski napadalec, 12 let nazaj so namreč na Madeiri postavili še en, bronasti kip v naravni velikosti, ki pa je po odkritju doživel tudi nekaj posmeha. Po 40-letnem napadalcu se imenuje tudi letališče v Funchalu, pa legendarni nogometaš, ki je z leti postal sinonim za številko 7, ni še niti končal svoje športne poti.

    Trenutno si kruh služi v Savdski Arabiji, kjer igra za Al Nassr. Pred dnevi je v polfinalu savdijskega superpokala z ekipo premagal Al Ittihad, družabna omrežja pa je preplavil posnetek, kako je Portugalec, čeprav bi lahko zadel, gol prepustil rojaku Joau Felixu, ki je igral na svoji prvi tekmi v rumeno-modri opravi.

    Na Forbesovi lestvici je Cristiano sicer najbolje plačan športnik na svetu, njegov letni dohodek je ocenjen na 237 milijonov evrov.

