Ne nasedajte solzam, CR7 se lahko vedno vrne

Največ zarečenega kruha se poje pri Cristianu Ronaldu, zato ne bomo z gotovostjo trdili, da je portugalski zvezdnik proti Španiji v osmini finala svetovnega prvenstva v nogometu odigral zadnjo tekmo na mundialih, čeprav to trdi. Navsezadnje bo naslednje SP tudi v njegovi domovini (poleg Španije in Maroka).

Leta 2030 bo imel 45 let. Essam El Hadary jih je imel toliko, ko je igral za Egipt leta 2018 in je celo zaustavil 11-metrovko. Resda je bil vratar, a zimzeleni CR7 s svojim načinom življenja in treninga kljubuje zakonom narave. Je pa bolj verjetno, da je bil to vendarle njegov labodji spev ...